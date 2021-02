Het beleid van de centrale banken en regeringen om het risico op een catastrofe in de reële economie te ondervangen doet elders grote risico's ontstaan.

‘Bitcoin is bijna even grote onzin als papieren geld’, tweette Tesla-topman Elon Musk minder dan twee maanden geleden. Maandag maakte Tesla bekend de voorbije weken voor zowat 1,5 miljard bitcoins te hebben gekocht. Als een diversificatie van zijn cashreserves en om daarop een wat hoger rendement te kunnen boeken. Is Musk van mening veranderd over de bitcoin? Speelt hij gewoon handig in op een opportuniteit? Of was zijn tweet in december bedoeld om mist te spuien?

De mededeling van Tesla stuurde de bitcoinkoers maandag 10 procent hoger naar een recordpeil. De kans is groot dat Musk al een meerwaarde heeft gerealiseerd op zijn bitcoinbelegging. Oh ja, de elektrische autobouwer overweegt ook het mogelijk te maken om met bitcoins een Tesla te kopen. Of het muntrisico - de koers van de bitcoin maakt nogal wat bokkensprongen - door Tesla zal worden gedragen of door de kandidaat-kopers is nog niet duidelijk.

Een bitcoin, uitgedrukt in dollar, is vandaag ruim vier keer meer waard dan twaalf maanden geleden. Vooral in het laatste kwartaal van 2020 kreeg de cryptomunt vleugels. En elke forse koersstijging trekt nieuwe geïnteresseerden.

De ijkpunten die er waren op de beurs, op de financiële markten, zijn weggespoeld.

Het is een van de gekke toestanden op de financiële markten de jongste maanden. Daar zijn de roaring twenties al ingezet. De waanzinnige koersexplosie van GameStop, een winkelketen van computerspelletjes, omhooggestuwd door een leger van kleine beleggers om een professionele shorter te vloeren, is een ander voorbeeld. Net als de hype van de blancochequebedrijven die op de beurs vlotjes geld inzamelen om vage of onbestaande plannen te financieren. Of de onwaarschijnlijk hoge waardering die beleggers plakken op Tesla, gebaseerd op verwachtingen die de bouwer van elektrische wagens onmogelijk kan inlossen.

De ijkpunten die er waren op de beurs, op de financiële markten, zijn weggespoeld. Zegt een koers-winstverhouding nog iets? Is er nog een verband tussen de intrinsieke waarde van een bedrijf en zijn koerspotentieel op de beurs? Oude wetmatigheden gelden niet meer. De vloedgolf van goedkoop geld waarmee de centrale banken de economie hebben overspoeld en dat vooral zijn weg heeft gevonden naar de financiële economie, heeft daar alle ankers losgeslagen. De stimulusplannen van de regeringen om het coronaleed te bestrijden doen daar nog een schep bovenop.

Ontploft

De ingrepen van de centrale banken en de regeringen zijn bedoeld om de risico’s in de reële economie, een terechte bekommernis, te bestrijden. En ze wagen zich ver, ze begeven zich zelfs op onbekend terrein. Met hun monetaire en budgettaire experimenten, met het hanteren van een negatieve rente enerzijds en het lossen van de schuldenremmen anderzijds, zijn ze verantwoordelijk voor het ontstaan van andere - financiële - risico’s. Als het daarmee misloopt, zal dat niet zonder gevolgen blijven voor de reële economie.