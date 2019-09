Door de uitdagingen en grote veranderingen waar de banken voor staan, is een job bij de bank een roetsjbaantje geworden.

BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, verraste een halfjaar geleden met een plan om de komende drie jaar vier op de tien bankkantoren te sluiten en 2.200 jobs te schrappen. Concurrent ING België had eerder al tot een grote reorganisatie en afslanking beslist. KBC koos tot dusver voor de weg van de geleidelijke hervorming, maar lijkt nu tot een versnelling gedwongen. De bank heeft de vakbonden woensdagochtend uitgenodigd voor een bijzondere ondernemingsraad. Dat voorspelt weinig goeds.

De banken zitten in de tang. Na de bankencrisis van 2008 werden ze onderworpen aan een strenge regelgeving die hun opzadelde met aanzienlijke kosten en aan hoge heffingen waarmee de banken hun schuld moeten aflossen aan de maatschappij omdat de overheid ze toen met belastinggeld moest redden. Nog door de bankencrisis hebben ze hun internationale ambities fors moeten terugschroeven en hebben ze zich grotendeels moeten terugplooien op de kleine Belgische markt, waar de concurrentie hevig is.

Het lagerentebeleid waarmee de Europese Centrale Bank (ECB) de euro- en economische crisis te lijf is gegaan, heeft voor de banken een omgeving gecreëerd waarin het moeilijk werken is. De lage rente vreet de rentemarge, een van hun belangrijkste inkomstenbronnen, weg. En in tegenstelling tot wat de banken hadden gehoopt, lijkt de ECB niet meteen van plan af te stappen van dat lagerentebeleid.

Hebben de banken het daardoor lastig? Ja. Het hakt stevig in op hun rendabiliteit. Maar zet het hun voortbestaan op het spel? Niet automatisch. Het komt erop aan de kosten onder controle te houden en andere inkomstenbronnen te zoeken.

De banken moeten zich heruitvinden, fors investeren in technologie en hun organisatie aanpassen.

Sommige slagen daar beter in dan andere. BNP Paribas Fortis maakte dinsdag bekend in de eerste helft van dit jaar een groepswinst te hebben behaald van 1 miljard euro. Dat is 5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, ondanks een daling van de Belgische inkomsten met bijna 2 procent.

De belangrijkste uitdaging is van een andere aard: de snelle digitalisering en robotisering van het bankiersmetier. Nieuwe dynamische spelers leggen de traditionele banken het vuur aan de schenen. Grote techreuzen maken plannen om op het terrein van de banken te komen, zoals Facebook met zijn digitale munt libra en digitaal betalingsplatorm.

De banken moeten zich heruitvinden, fors investeren in technologie, én hun organisatie aanpassen. Ze moeten snel en kordaat schakelen, en wel op een moment dat hun winsten onder druk staan. De medewerkers moeten mee in die veranderingen.