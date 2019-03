Rond de krater

De verkiezingscampagne begint op dreef te komen, maar het blijft wachten op de plannen die naar de essentie gaan van wat na 26 mei nodig is.

In een interview met deze krant zegt Jan Jambon, de kandidaat-premier voor de N-VA, dat zijn partij na 26 mei de personenbelasting wil doen dalen. Eerder deze week gaf federaal vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) dezelfde boodschap: er is geen nieuwe taxshift nodig, maar een taxcut. Enkele dagen geleden vroeg federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) 750 miljoen euro extra voor justitie. Vorige week lanceerde Groen een klimaatplan waarvan niet duidelijk is vanwaar het geld moet komen om het te financieren, tenzij van een vermogensbelasting die in het buitenland nooit heeft opgebracht wat ervan werd verwacht.

Twee maanden voor 26 mei komt de verkiezingscampagne stilaan onder stoom. Sinds gisteren kennen de nationale partijen hun lijstnummer voor het stembiljet. Het federale parlement gaat wellicht na het weekend de laatste maand van zijn legislatuur in. Op sommige hoofdkwartieren is het verkiezingsprogramma al zo goed als klaar.

Als de volgende regering niet ingrijpt, groeit het gat in de begroting naar 12 miljard euro in 2024.

Iedereen die op het beleid wil wegen, probeert dezer dagen druk uit te oefenen. De onderwijsvakbonden hebben afgelopen week gestaakt voor meer geld, het Verbond van Belgische Ondernemingen pleitte eerder deze maand in zijn memorandum voor een nieuwe verlaging van de vennootschapsbelasting en gisteren viel het pleidooi te horen dat elke baby die dit jaar wordt geboren, zou moeten opgroeien in een rookvrije samenleving.

Allemaal terechte eisen. Alleen lijkt het op den duur alsof we in Nederland leven, waar een overschot op de begroting kan worden gespendeerd en waar de schuld zonder veel gevaar zelfs wat kan stijgen om investeringen te doen.

We leven echter niet in Nederland. De staatsschuld maakt België nog altijd kwetsbaar. De begroting voor 2019 stevent nog altijd af op een gat van een kleine 8 miljard euro. Als de volgende regering niet ingrijpt en de zaken gewoon op hun beloop laat, groeit dat gat naar 12 miljard euro in 2024.

Het toont opnieuw hoe de volgende regering de eerste 4 miljard euro moet besparen zonder dat daar in de begroting ook maar iets van te zien zal zijn. Dat komt omdat de vergrijzingsuitgaven voor de pensioenen en de gezondheidskosten automatisch stijgen. En dan moeten de onvermijdelijke klimaatuitgaven nog komen. Het is nog vroeg in de campagne, maar op dit moment stapt iedereen in een wijde boog om die krater heen.