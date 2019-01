De Britse premier Theresa May geeft toe aan de harde brexiteers om haar partij te redden. Een harde brexit komt nu angstwekkend dichtbij.

Het Britse Lagerhuis biedt dezer dagen ruimte aan wel heel bijzondere politieke schijngevechten. Bij de opeenvolgende debatten lijkt het er meer op dat de discussie over de brexit nog moet beginnen, dan dat er een slotakkoord moet aankomen. De Britse politici blijven doelloos rondjes draaien.

Dinsdagavond was het niet anders. De Britse premier Theresa May zette in op een motie van een partijgenoot om haar partij opnieuw te verenigen. Onder druk van de harde brexiteers en de Noord-Ierse hardliners van de DUP kreeg het voorstel van Graham Brady een nipte meerderheid. In die motie staat de eis dat de backstop, de Ierse grensregeling, op een ‘alternatieve’ wijze wordt geregeld. De opluchting over de goedkeuring van die motie was groot, want op die manier was de Conservatieve partij weer verenigd - althans tijdelijk. Het absurde aan de situatie is dat May 14 dagen geleden mordicus beweerde dat sleutelen aan de backstop onmogelijk was. Dinsdagavond beweerde ze gezwind het tegendeel.

De Europese reactie was formeel en duidelijk. Geen nieuwe onderhandeling over de brexitdeal. Geen gemorrel aan de backstop. Voor Europa is de backstop, die een harde grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland voorkomt, van cruciaal belang. Maar ook voor het Verenigd Koninkrijk geldt dat. Het behoud van de Goede Vrijdagakkoorden, een cruciale stap in het Noord-Ierse vredesproces, hangt van een zachte grens af. Na al die maanden onderhandelen is er overigens geen beter alternatief gevonden.

Niets garandeert dat een alternatief de hardleerse brexiteers wel zal overtuigen.

Wat in de plaats moet komen, is volstrekt onduidelijk. Van Britse kant blijft de mantra hetzelfde: we weten wat we niet willen, maar niet wat we wel willen. Dat maakt iedere onderhandeling moeilijk, zo niet onmogelijk. De Britten kunnen moeilijk van Europa verwachten dat haast twee jaar onderhandelen zomaar overboord gaat voor iets wat nu onbekend én onzeker is. Niets garandeert dat een alternatief de hardleerse brexiteers wel overtuigt.

Het is verbijsterend hoe May, geklemd tussen haar eigen partij en Europa, politiek stug blijft doorgaan. Maar het is even verbijsterend dat ze op geen enkel moment de indruk wekt dat ze meer doet dan rondjes draaien, zonder uitzicht op een doorbraak.

Dat brengt het doembeeld van een harde brexit zonder akkoord dichterbij. Gewoon omdat het de enige uitweg is waarbij niet gekozen moet worden. Als er geen akkoord is, gaat de harde brexit automatisch in op 29 maart. Het grootste probleem is dan dat de harde grens in Ierland wél een feit is. Niemand is te vinden voor een ‘no deal’, niet in het Lagerhuis - misschien met uitzondering van de harde brexiteers - noch in Europa. De impact van een harde brexit is nauwelijks te overzien.