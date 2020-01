De minihandelsdeal tussen de VS en China weegt bijzonder licht. De tekst moet leiden tot een volwaardig handelsakkoord, maar die kans is klein.

De econoom en specialist handelsrelaties Simon Evenett kreeg er een ‘Russische pop’-gevoel bij. Hoe meer hij hoorde bij de ondertekeningsceremonie van de Chinees-Amerikaanse handelsdeal, hoe lichter de inhoud woog. De Amerikaanse president Donald Trump deed zijn best om het ‘fase 1-akkoord’ als een ‘grote deal’ te verkopen. Maar dat maakte weinig indruk. De Chinese vicepremier en hoofdonderhandelaar Liu He hield zijn toespraak sober, maar liet evenmin in zijn kaarten kijken. Alles bleef vaag.

Na bijna twee jaar handelsoorlog tussen de VS en China was de ondertekening een welkom bestand. De financiële markten haalden opgelucht adem. De minideal moet een opstapje worden naar een omvattend akkoord. Maar wanneer en hoe het ‘fase 2-akkoord’ onderhandeld wordt, is nog altijd niet duidelijk.

Ambitieus

De strijd tussen China en de VS gaat verder dan een traditionele handelsoorlog.

In de overeenkomst belooft China om over de volgende twee jaar voor 200 miljard dollar meer Amerikaanse goederen en diensten te kopen dan in 2017. Toen kocht Peking voor 186 miljard dollar goederen en diensten. De beoogde doelstelling is dus bijzonder ambitieus.

De VS houden nog een stok achter de deur. Ze heffen slechts voor een beperkt aantal producten de invoertarieven op. De rest moet volgen bij de onderhandelingen over ‘fase 2’. Dat zal vrijwel zeker na de presidentsverkiezingen van november zijn.

Huawei

Alle heikele punten zijn ook uit het huidige akkoord gegomd. Niets over cyberveiligheid, Chinese overheidssubsidies voor nationale ondernemingen of het gedrag van Chinese staatsbedrijven. Nu al sluimert het conflict rond Huawei, de Chinese telecomgigant die door de Amerikanen gebrandmerkt wordt als een spionagemachine voor de Chinese overheid.

In het Congres werken Democraten en Republikeinen aan draconische maatregelen tegen het bedrijf dat de grootste 5G-leverancier ter wereld is. De maatregelen gaan zo ver dat zelfs Amerikaanse bedrijven vrezen voor de weerslag op hun omzet en verkoop. Als dit conflict opborrelt, is de kans groot dat het ‘fase 1-akkoord’ onmiddellijk de prullenmand ingaat.

Trump haalt fors uit en probeert achteraf een akkoord te bereiken. Duurzaam is die strategie niet, en de resultaten zijn niet overtuigend.

De handelsoorlog tussen de VS en China heeft wereldwijde gevolgen. De onzekerheid doet de investeringen dalen en de Chinese groei krimpen, wat ook heel wat Europese bedrijven raakt. Vraag het maar aan de Duitse autobouwers. De strijd tussen China en de VS gaat dan ook verder dan een traditionele handelsoorlog. Het gaat om dominantie, op economisch, technologisch en zelfs militair vlak.