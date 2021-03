Bpost en Proximus zouden erbij gebaat zijn als het door de regering opgelegde salarisplafond voor de CEO er verdwijnt.

Bij Bpost werd dit weekend topman Jean-Paul Van Avermaet op aandringen van de federale regering de laan uitgestuurd. Hij was amper een jaar op post. Het postbedrijf moet dus weer op zoek naar een CEO. Een zoektocht die wordt bemoeilijkt door het salarisplafond dat sinds 2013 geldt voor de toplui van beursgenoteerde overheidsbedrijven.

If you pay peanuts, you get monkeys, luidt de boutade. Door het salarisplafond hebben topmanagers met een bewezen trackrecord geen interesse om Bpost te leiden. Ze kunnen elders een pak meer verdienen. Alleen de mindere goden melden zich.

Het salarisplafond werd in 2013 ingevoerd door de regering-Di Rupo en vastgelegd op 650.000 euro bruto per jaar: 500.000 euro vast en maximaal 150.000 euro variabel. Met wat extraatjes erbij zoals stortingen voor een pensioen kan dat wel oplopen tot zowat 850.000 euro.

Dat is lang niet kwaad. Maar het blijft een pak minder dan wat toplui in andere gelijkaardige bedrijven verdienen. Voor Johnny Thijs, gewaardeerd oud-CEO van Bpost, was het loonplafond de reden om in 2013 te bedanken voor een hernieuwd mandaat.

Dure vogels

Minder dure vogels kunnen ook uitgroeien tot succesvolle topmanagers. Dat bewees Dominique Leroy bij Proximus. Het salarisplafond was voor haar geen obstakel. Maar toen enkele jaren later het Nederlandse telecombedrijf KPN met een vettere betaalcheque zwaaide, ging de vogel wel vliegen.

Omgekeerd is een dure topmanager aantrekken ook geen garantie op succes. Het is niet omdat iemand in het ene bedrijf sterke prestaties heeft neergezet, hij of zij daar in een ander bedrijf automatisch ook in slaagt.

Niettemin kan een categorie van topmanagers stevige adelbrieven voorleggen. En die hebben hun prijs. Net zoals topcoaches en topspelers in het voetbal hun prijs hebben. In vele gevallen zijn die hun geld waard.

Het is niet aan de overheidsaandeelhouder om het salaris van de CEO bij het beursgenoteerde Bpost te bepalen. Dat gebeurt beter door het remuneratiecomité en de raad van bestuur.

De vraag die Bpost en de federale regering zich als hoofdaandeelhouder moeten stellen, is deze: zijn ze bereid te betalen om kwaliteit in huis te halen, voor iemand met een sterke strategische visie en bewezen leiderschapsvaardigheden die het bedrijf op een succesvolle koers kan zetten? Of is het belangrijker dat het salarisplafond als politieke fetisj overeind blijft?

Handicap

De discussie werd een goed jaar geleden ook al gevoerd toen Bpost op zoek was naar een opvolger voor Koen Van Gerven en de spoeling van sterke kandidaten nogal dun bleek. Ze wordt nu opnieuw geopend. In de huidige federale coalitie is echter blijkbaar weinig animo om het salarisplafond te schrappen.

Dat is een handicap voor beursgenoteerde bedrijven als Bpost en Proximus die opereren in een commerciële omgeving en internationale financiële beleggers moeten kunnen bekoren.

Het is niet aan de overheidsaandeelhouder om het salarisbeleid daar te bepalen, dat gebeurt het best door het remuneratiecomité en de raad van bestuur. Die moeten vrij kunnen oordelen wat in het belang is van het bedrijf, en uiteindelijk ook van zijn aandeelhouders.