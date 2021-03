Dat de twee grote vakbonden ACV en ABVV een nationale staking organiseren terwijl de economie weer gedeeltelijk in lockdown moet, is onverantwoord en schandalig.

Het is ‘scan-da-leux’, om een uitdrukking te gebruiken die voorzitter Paul Magnette van de PS, de grootste federale regeringspartij, graag in de mond neemt. Hij steunt de staking. Die is een slag in het gezicht van de vele zelfstandigen en handelaars, en van de bedrijven die via hen hun producten en diensten verkopen, die noodgedwongen alweer voor vier weken hun deuren geheel of gedeeltelijk moeten sluiten. Zij willen werken, maar ze mogen niet.

‘Er zijn sectoren die al een jaar gesloten zijn. Dat is onhoudbaar’, zei gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank zondag. De vakbonden hebben daar geen boodschap aan. Ze staken omdat ze een loonsverhoging willen van meer dan 0,4 procent die de loonwet toestaat. Voor de werknemers die de crisis niet of nauwelijks in hun loonzakje hebben gevoeld.

Het getuigt van een totaal gebrek aan solidariteit met de zelfstandigen, handelaars en de vele bedrijven die hun inkomsten door de coronacrisis zwaar aangetast zagen.

Er zijn bedrijven die goed boerden in de coronacrisis, inderdaad. Maar dat is een kleine minderheid. De rapporten van de Economic Risk Management Group (ERMG) en de Nationale Bank over de ravage die de coronacrisis aanricht bij de Belgische bedrijven, lezen de vakbondsleiders blijkbaar niet.

Bedrijven kunnen niet zomaar verliezen maken en schulden opstapelen door de uitgaventeugels te vieren, in tegenstelling tot wat de overheid doet – of denkt te kunnen doen.

Een loonverhoging van 0,4 procent over een periode van twee jaar, bovenop de inflatie, het lijkt pietluttig. Maar voor veel ondernemingen betekent dit dat de financiële strop nog wat strakker rond hun nek wordt aangespannen. Ondernemingen die als gevolg van de coronacrisis hun omzet zien zakken en geconfronteerd worden met extra uitgaven om hun personeel in coronaveilige omstandigheden te kunnen laten werken of om thuiswerk mogelijk te maken, zonder dat daar hogere inkomsten tegenover staan.

De kans is groot bovendien dat de inflatie dit en volgend jaar sterker stijgt dan was verwacht. Door het mechanisme van de automatische loonindexering leidt dat in ons land – niet onze buurlanden - meteen tot hogere lonen voor de werknemers, en tot zwaardere loonlasten voor de werkgevers.

Bedrijven kunnen niet zomaar verliezen maken en schulden opstapelen door de uitgaventeugels te vieren, in tegenstelling tot wat de overheid doet – of denkt te kunnen doen.

Dividenden

De vakbonden voeren aan dat de beursgenoteerde bedrijven ook in de crisis nog dividenden hebben uitgekeerd. Mag het? Hebben de aandeelhouders geen recht op vergoeding voor hun ingezette kapitaal? Tijdens de crisis is het salaris van de werknemers toch ook doorbetaald?

De Belgische beursgenoteerde bedrijven keren over het aflopen boekjaar 5,3 miljard euro dividenden uit, een stijging met bijna 20 procent. Daarmee zitten ze echter nog niet opnieuw aan het precorona-niveau, want de crisis deed hen vorig jaar beslissen om 1,5 miljard geplande dividenduitkeringen over 2019 te schrappen. En het bredere plaatje zegt nog wat anders: de winsten van de beursgenoteerde bedrijven daalden vorig jaar met een kwart.

Het front dat de vakbonden met hun staking openen om hogere lonen te eisen, is het toebrengen van extra slagen en verwondingen aan een al zwaar gekwetste economie.

Die beursgenoteerde bedrijven zijn bovendien niet representatief voor de hele Belgische bedrijfswereld. De grote bedrijven hebben de crisis relatief beter doorstaan dan de middelgrote en kleine. Ook dat kunnen de vakbondsleiders lezen in de rapporten van de ERMG en de Nationale Bank.

Er zijn bedrijven die het zich kunnen veroorloven hun werknemers een extraatje te gunnen, en dat ook doen. Maar je kan dit niet vragen van ondernemingen voor wie het water financieel aan de lippen staat.