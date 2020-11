Scheefgegroeid

Het Europees Hof van Justitie wijst België terecht op een anomalie in de vastgoedbelasting. Die aanpakken gebeurt het best via een veel omvangrijker hervorming.

Soms wordt een discussie duidelijker door te vertrekken vanaf een wit blad. Stel dat de regering zou beslissen de inkomsten uit beleggingen aan een roerende voorheffing van 30 procent te belasten, maar die uit onroerend goed te belasten op basis van grotendeels fictieve inkomsten. Het is moeilijk in te beelden dat zoiets zou passeren zonder een golf van verontwaardiging en protest.

Toch is dat de situatie zoals ze vandaag is. De huurinkomsten worden belast op basis van het kadastraal inkomen, dat sinds 1974 niet meer systematisch een update heeft gekregen. De vastgoedbelasting is op die manier de voorbije 50 jaar beetje bij beetje beginnen scheef te groeien, tot ze zo scheef zat dat weinigen nog bereid bleken het politieke kapitaal te investeren om de situatie recht te trekken.

Daarom is het geen verrassing dat de druk om te veranderen nu van buitenaf komt. Het Europees Hof van Justitie veroordeelde België al voor de huurbelasting, omdat inkomsten uit buitenlandse huurwoningen wel worden belast op basis van de echte inkomsten. Het hof vraagt België die discriminatie te stoppen. In theorie geeft dat de staat twee opties, maar in de praktijk wordt België verplicht de echte huurinkomsten te belasten.

Het Hof van Justitie verhoogt de druk door België een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag op te leggen. België komt daardoor onder druk één lijn te trekken in de manier waarop vastgoed en inkomsten uit vastgoed worden belast.

Het zou logisch zijn. En het is haalbaar. De fiscus kent de waarde van huizen en appartementen via de verkoopaktes, waar de echte waarde dient als basis om de registratierechten te innen. Bovendien moeten huurcontracten geregistreerd worden, dus ook die info is bekend. Wat logisch en haalbaar zou moeten zijn - één lijn trekken - is in België politiek explosief. De reden daarvoor is dat de werkelijke huurinkomsten belasten veel gezinnen op extra kosten zou jagen.

Die paradox - logisch en haalbaar, maar politiek explosief - toont dat er iets veel groters scheef zit: we leven in een land waar zeer veel belastingen worden betaald en waar te veel mensen vinden dat ze daarvoor te weinig in ruil krijgen. Om die reden worden overal sluipwegen en achterpoortjes gezocht. Inkomsten uit huur zijn zo'n fiscaal gunstige weg.

De elegantste manier om die scheeftrekking recht te zetten, is het grote verhaal te herschrijven. Dat is de ambitie die federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) donderdag in de Kamer nog eens herhaalde: een structurele hervorming van de belastingen.