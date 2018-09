Schengenstrijd

De migratiecrisis dreigt ook een economische tol te eisen: een verkruimelende steun voor economische migratie en de afbrokkeling van de Schengenzone.

Opnieuw werd het vragenuurtje in de plenaire vergadering van de Kamer donderdag gedomineerd door het debat over migratie, waarbij minister van Justitie Koen Geens (CD&V), minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de dunne lijn tussen de grenzen van de rechtsstaat en een doortastend migratiebeleid moesten bewandelen.

‘Wie vrijheid voor vrijheid opoffert, verdient de vrijheid niet’, concludeerde Geens, na een uitleg waarom je niet zomaar mensen zonder papieren in de gevangenis kan stoppen of hun gsm afnemen om te onderzoeken.

Grenzen aftasten

In Salzburg tasten de staatshoofden en regeringsleiders van de 28 EU-landen ondertussen andere grenzen af. Ze bekijken hoe ze de Europese Unie, een project waarbij sinds de jaren 50 grenzen alleen maar vervaagden, overeind kunnen houden. Zowel migratie als de brexit - er is beslist in oktober de knoop door te hakken of een deal in november überhaupt mogelijk is - bedreigt die verwezenlijking.

Op het diner met zijn collega’s woensdagavond laat waarschuwde premier Charles Michel (MR) dat de Schengenzone in gevaar is. Woensdag gaf ook Francken die boodschap in een Facebook Live-gesprek. Ze hebben een stevig punt.

85 procent Export is in Vlaanderen goed voor 85 procent van het bbp. Eén job op de zes hangt af van de uitvoer naar het buitenland.

Er is een reden waarom België niet in de top 100 van de landen met de grootste oppervlakte staat, niet in de top 75 qua bevolking, maar wel in de top 25 voor het bruto binnenlands product. België heeft zich economisch bovengemiddeld sterk ontwikkeld, steunend op consumenten in andere landen. Export is in Vlaanderen goed voor 85 procent van het bbp. Eén job op de zes hangt af van de uitvoer naar het buitenland.

Onder druk

Net daarom is het cruciaal dat het buitenland de voorbije halve eeuw almaar toegankelijker werd. Dat gebeurde dankzij technologie maar ook de politiek: de Europese Unie, de Schengenzone en vrijhandelsverdragen.

Alle drie staan onder druk. De EU door de hallucinante onverstoorbaarheid waarmee de Britten zich naar de afgrond kibbelen. De vrijhandelsverdragen door protest van zowel de Trump-aanhangers als van links, al doet de Unie haar best om tussen die twee in te blijven navigeren. En de Schengenzone, een club van 26 landen in en buiten de EU, omdat de migratiecrisis iedereen uit elkaar speelt.

De Schengenzone staat onder druk, maar zeker voor België is die cruciaal.

Zoals bij alle Europese problemen komt dat omdat de EU-landen sommige dingen samen willen doen, maar de uiterste consequentie daarvan niet willen aanvaarden. In de eurocrisis ging het om een gemeenschappelijke munt, zonder een gemeenschappelijk sociaal-economisch beleid. Voor sociale dumping ging het om het vrij verkeer van personen, zonder een gemeenschappelijke sociale zekerheid. Bij Schengen gaat het om een zone zonder grenzen, zonder bijhorende afspraken over wie vluchtelingen opvangt.