Voor de vele kwalen waaraan de NMBS lijdt, is in de eerste plaats de politiek verantwoordelijk. Dames en heren politici, heb een keer lef en geef de nieuwe CEO een klaar mandaat om de boel uit te mesten.

Sophie Dutordoir, sinds een half jaar aan het hoofd van de NMBS, schetste gisteren in de Kamer tijdens haar eerste publieke optreden een dramatisch beeld van de spoorwegmaatschappij. Net als haar voorganger Jo Cornu bij zijn aantreden in 2013, en net als Karel Vinck in 2002, toen die als topmanager uit de privésector naar de NMBS was overgestapt.

Het is bekende truc van nieuwe CEO’s: het er dik opleggen welke puinhoop ze hebben gevonden, om duidelijk te maken hoe groot de uitdaging wel is en om later vlugger de pluimen op hun hoed te kunnen steken. Maar pluimen vinden om zich te tooien, dat is geen enkele topman van de NMBS de jongste decennia gelukt. Al de voorgangers van Dutordoir hebben er hun tanden op stuk gebeten.

Met het beeld dat Dutordoir gisteren van de NMBS ophing, doet ze haar voorgangers oneer aan. Het is niet juist dat de voorbije jaren niets is veranderd bij de nationale spoorwegmaatschappij NMBS. Maar het gaat wel erg traag. Van de NMBS een performant openbaarvervoerbedrijf maken blijkt een lastig karwei. Het is nochtans hard nodig, want de NMBS is een cruciaal puzzelstuk om de ernstige mobiliteitsproblemen van dit land op te lossen.

De politiek is dé hoofdverantwoordelijke voor het immobilisme bij de NMBS.

De klaagzang van Dutordoir leert niets nieuws. ‘Hou op met studies over de NMBS en schiet in actie’, schreef Karel Vinck twee jaar geleden in een opiniestuk, toen de bonden weer eens staakten en Cornu een onderzoek presenteerde om de onderperformantie van de NMBS te bewijzen. De analyse van wat er fout loopt bij de NMBS, is al vele malen gemaakt. Hoe gaat Dutordoir dat aanpakken? Dát willen we horen.

De treinmaatschappij opereert niet efficiënt, er heerst een verouderde bedrijfscultuur. De NMBS in beweging krijgen is moeilijk, wegens de grote macht van de vakbonden die zich tegen verandering verzetten. Een manier om de bonden aan te porren hun starre houding te laten varen, is de NMBS bloot te stellen aan de druk van de markt, bijvoorbeeld door concurrentie te organiseren. Zoals gebeurd is - en gelukt - bij Proximus en Bpost. Maar de politiek aarzelt.

Dat is meteen de tweede kwaal bij de NMBS: het gebrek aan lef van de politici om drastisch de stal uit te mesten. De politiek is dé hoofdverantwoordelijke voor het immobilisme bij de NMBS. De regering trekt wel een manager uit de privésector aan voor de maatschappij, maar beperkt meteen zijn of haar manoeuvreerruimte door politieke spelletjes te spelen in en rond de NMBS.

De analyse van wat fout loopt bij de NMBS is bekend. Wat we van de nieuwe CEO willen horen, is wat ze eraan zal doen.

Dat de bejaarde Jean-Claude Fontinoy, een vertrouweling van MR-topper Didier Reynders, nog altijd voorzitter is van de raad van bestuur van de NMBS is een schande. Hij vindt dat hij boven de CEO staat en steekt graag stokken in de wielen. Al zo vaak in het verleden. En nu ook bij Dutordoir. Dat de andere regeringspartijen dat toelaten, maakt ze medeplichtig.

De overheid moet voor de NMBS doelen stellen in functie van haar mobiliteitsbeleid en financiële grenzen trekken. En dan een stap achteruitzetten en het management zijn werk laten doen. De politieke bemoeienissen zijn verantwoordelijk voor de herhaalde managementwissels bij de NMBS de voorbije jaren - ze worden aan de deur gezet of stappen ontgoocheld op. Daardoor is het moeilijk een langetermijnstrategie te ontwikkelen. Met telkens weer een nieuwe CEO die bij zijn aantreden komt vertellen over de puinhopen die hij heeft aangetroffen, geraken we niet vooruit.