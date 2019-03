Schoktherapie

De grootste vrees die de Belgen hebben op korte termijn is dat ze ziek of mindervalide zouden worden, bleek deze week uit een onderzoek van de internationale denktank OESO. Tegelijk zijn ze van oordeel dat ze over het algemeen een goede toegang hebben tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg, en zijn ze relatief tevreden over hoe de overheid de gezondheidszorg ondersteunt.