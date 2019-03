Schoolstaking

Het kleuter- en het lager onderwijs verdienen meer aandacht. Maar het is niet correct dat vlak voor de verkiezingen nog via een staking te willen bekomen.

Voor het eerst in vijf jaar staken de onderwijsvakbonden morgen uit protest tegen het onderwijsbeleid van de Vlaamse regering. Vooral in de kleuterklassen en de lagere scholen lijkt de onvrede groot, leert een rondvraag bij de vakbonden.

Kleuter- en lagere scholen krijgen per leerling minder geld dan het middelbaar onderwijs. Deels is dat te verantwoorden, omdat kleuterscholen bijvoorbeeld geen chemielab nodig hebben. Maar de uitleg voor andere scheeftrekkingen geldt vandaag niet meer. Dat kleuters vroeger zelden voltijds naar school gingen en de scholen minder geld nodig hadden, kan geen reden zijn om ze nog altijd op dezelfde manier te financieren.

Bovendien ervaren kleuterscholen als eerste de demografische verandering: meer kinderen spreken thuis geen Nederlands. Als scholen daar niet aan kunnen werken, wordt het later alleen maar moeilijker om dat nog te corrigeren. Eventuele tekortkomingen zullen in de hele maatschappij een leven lang worden meegedragen. Wat nu het probleem van het kleuteronderwijs is, wordt straks het probleem van iedereen.

In de Vlaamse regering is de voorbije jaren gelukkig het inzicht gegroeid dat na de hervorming van het middelbaar onderwijs weer meer aandacht naar het kleuter- en het lager onderwijs moet gaan. Het plan om de komende jaren meer geld uit te trekken rijpt, maar is nog niet rijp genoeg om voor de verkiezingen geplukt te worden. Dat voedt het ongenoegen bij de vakbonden.

Toch stelt de Vlaamse regering het plan terecht uit. De reden ligt niet in het inhoudelijke argument, maar in de politieke timing. Het is niet omdat ergens geld nodig is, dat dat geld er ook is en zomaar kan worden gespendeerd. Een samenleving heeft veel noden, van kinderopvang tot rusthuizen, van een weerbare economie tot vlot vervoer en open ruimte.

Daarom doet de methode van beslissingen nemen ertoe. Die methode komt erop neer dat de bevolking politici een mandaat geeft, dat die vervolgens een meerderheid in het parlement zoeken, dat die meerderheid vervolgens een regeerakkoord met bijbehorend budget opmaakt en dat ze dat vijf jaar lang probeert uit te voeren. En daarop kan ze dan worden afgerekend. Het getuigt van weinig politieke hygiëne om vlak voor de verkiezingen een plan te starten dat de komende vijf jaar miljarden zal kosten: het mandaat daartoe ontbreekt.

In die zin is de staking van morgen onbegrijpelijk. Je kan de regering-Bourgeois en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits niet verwijten dat ze het Vlaams onderwijs de voorbije jaren stiefmoederlijk hebben behandeld. Er is alleen geen geld voor alles.