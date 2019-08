Zelden begon het schooljaar in zo’n geladen politieke sfeer als dit weekend. Helaas is dat ook nodig.

Voor 1,2 miljoen jongeren en 164.000 personeelsleden begint maandag het nieuwe schooljaar. Zelden gebeurde dat in zo’n politiek geladen sfeer als dit jaar. Want de vraag wie de volgende minister van Onderwijs wordt en wat hij of zij van plan is, doet er meer dan ooit toe.

Een eerste reden is dat de voorbije jaren een grote consensus is ontstaan dat het Vlaams onderwijs, traditioneel een van de parels aan de kroon van de Vlaamse regering, met ernstige problemen kampt. Het niveau aan de top daalt dramatisch, het gemiddelde niveau gaat omlaag en de kloof tussen de top en de bodem wordt groter. Dat aanpakken lukt maar mondjesmaat, onder meer omdat maandag niet iedere school erin zal slagen het jaar te beginnen met voldoende leerkrachten voor de klas.

Die vrijheid van onderwijs rijmde de voorbije decennia doorgaans heel vlot op kwaliteit. Dat is minder en minder het geval, waardoor iets moet gebeuren. Er zijn te veel taboes in het onderwijs: van de vlakke verloning waarbij goede en slechte leerkrachten evenveel verdienen, over de vier maanden vakantie en de vaste benoeming als belangrijkste extralegale voordelen, tot de rompslomp die vaak het echte lesgeven in de weg zit. De nieuwe schoolstrijd die nodig is, wordt misschien lastig, maar hij is noodzakelijk om het Vlaams onderwijs zijn oude glorie terug te geven.