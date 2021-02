Alles wat Sihame El Kaouakibi met haar politieke 'dash' en 'franc-parler' heeft opgebouwd aan geloofwaardigheid is ze aan het verspelen door de financiële schemerzone rond haar politieke en sociale engagement.

De ironie wil dat de Antwerpse liberale Sihame El Kaouakibi dinsdag opnieuw onder vuur kwam te liggen voor financiële transacties, terwijl een andere discussie net toont hoe ze een verademing is in de Wetstraat.

Dat laatste punt is de manier waarop ze in het parlement vrijelijk het recht opeist om haar gedacht te zeggen. Dat gebeurt te weinig. Het is ook ingesnoerd in strakke afspraken voor de volksvertegenwoordigers van de meerderheid, wat sommigen van hen een zwijgakkoord noemen.

Tot op zekere hoogte zijn zulke afspraken normaal. Alle parlementsleden van de meerderheidspartijen hebben het regeerakkoord aanvaard dat de krijtlijnen van hun wetgevend werk bevat. Bovendien wordt de wetgevende macht uitgevoerd door het parlement en de regering samen. Beide mogen voorstellen of ontwerpen van decreet indienen. In die zin is samenwerking, binnen de lijnen van het collectief aanvaarde regeerakkoord, zelfs logisch.

De lijnen worden echter overschreden als parlementsleden niet meer vrijuit durven te spreken. Of aarzelen om de lastige vragen te stellen waarmee ze de regering kunnen controleren. De lijnen worden ook overschreden als er schroom ontstaat om te zeggen wat je denkt.

In de politiek is een campagne normaal iets waar je zelf in investeert, niet omgekeerd.

Op dat punt is El Kaouakibi een zegen voor wie een voorbeeld van politiek engagement zoekt. ‘Ik zou dit regeerakkoord nooit zelf hebben geschreven’, zei ze vlak na haar aantreden als lid van het Vlaams Parlement. Wellicht geldt dat voor de meesten in het halfrond, maar ze had het lef om dat ook gewoon te zeggen. Het is bovendien niet oneervol om vrijuit te spreken, maar ook uit te leggen waarom je op het einde van de rit, als lid van de meerderheid, het compromis aanvaardt.

Net daarom is wat nu in de schemerzone rond El Kaouakibi's sociaal ondernemerschap gebeurt zo pijnlijk. Er lopen een audit en een onderzoek naar vermeende fraude in haar vzw’s voor stedelijke jongerenwerking. Op dat punt schaarden de liberalen zich tot nader order achter haar, omdat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.

Maar gisteravond deelde voormalig Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten mee dat de partij onder haar leiderschap destijds 50.000 euro heeft uitgetrokken om El Kaouakibi te lanceren. Dat gebeurde niet via de klassieke partijstructuren, maar door een betaling aan haar bedrijf.

Op het eerste gezicht is daar niets onwettelijks aan, maar de schade ligt elders. Ook El Kaouakibi's politieke engagement glijdt zo af naar de financiële schemerzone waarin haar sociale projecten al zijn beland. Het is aan haar om licht in die duisternis te brengen.