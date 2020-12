Singapore aan de Noordzee

Tegenover de schok van een harde brexit staat een ander nachtmerriescenario: dat het Verenigd Koninkrijk het recht krijgt onder de lat van de Europese normen te gaan en douanevrij op de Europese markt te concurreren. Als dat de keuze is, is een harde brexit beter.

Between the devil and the deep blue sea, noemen de Britten het als iemand wordt geconfronteerd met twee onaangename keuzes. Ofwel kies je voor eeuwige verdoemenis bij de duivel, ofwel verdrink je.

De voorbije jaren leek het alsof die keuze er nauwelijks was in de onderhandelingsstrategie voor de brexitgesprekken. De opdracht was duidelijk: de schok van de harde brexit dempen via een handelsakkoord.

Als er niets gebeurt, wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari buitenland. Dan gelden de maximale douanetarieven van het VK automatisch voor ons en de Europese tarieven voor hen. Dat dreigt de Belgische economie een klap te geven die bijna het tienvoudige is van de sluiting van Ford Genk, wisten we al in 2017.

De tariefschok lijkt zelfs nog groter te worden, blijkt uit berekeningen van de federale overheidsdienst Economie. Belgische bedrijven die naar het VK exporteren, betaalden dit jaar nul euro douanetarieven. Volgend jaar zullen ze bijna 1 miljard euro betalen. Wie dit jaar Britse goederen kocht, betaalde eveneens nul euro douaneheffingen. Volgend jaar zal dat voor heel België oplopen tot 633 miljoen euro.

Tegen die achtergrond lijkt het Belgische mandaat voor de onderhandelingen tussen Brussel en Londen helder: overtuig het Europese onderhandelingsteam om tot elke prijs de schok van de harde brexit te voorkomen. En toch is het zo simpel niet. Twee dingen hebben de balans veranderd.

Het écht gevaarlijke punt dat Londen wil binnenhalen, is het soevereine recht om onder de lat van de Europese ecologische en sociale wetgeving door te gaan.

Ten eerste de coronacrisis, die de brexitschok overtroeft. Ze heeft de rente nog dieper geduwd, tot onder nul, waardoor het goedkoper dan ooit is voor de overheid om bedrijven te ondersteunen bij het dempen van schokken. Bovendien moedigt de overheid in dezelfde logica bedrijven en werknemers aan zich heruit te vinden en het roer om te gooien waar dat nodig is. Dat is nuttig als reactie op de coronacrisis, maar evengoed als antwoord op de brexitklap.

De tweede reden is dat de schok van een harde brexit niet het enige nachtmerriescenario is. De onderhandelingen zitten nog vast op drie punten. Waarom de visserijsector daarbij zo politiek boven zijn gewicht speelt, is een raadsel. Het gevecht om welke rechtbanken zich mogen uitspreken over de naleving van de handelsdeal is begrijpbaar in het grote gevecht om soevereiniteit. Maar het écht gevaarlijke punt dat Londen wil binnenhalen is het soevereine recht om onder de lat van de Europese ecologische en sociale wetgeving door te gaan.