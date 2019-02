Zolang de dynamiek van de altijd stijgende overheidsuitgaven niet structureel wordt gebroken, is het werken aan een begroting in evenwicht sisyfusarbeid.

De regering die na de verkiezingen van 26 mei aantreedt, zal haar borst behoorlijk nat moeten maken. Ze krijgt te maken met een moeilijke economische omgeving. Ruimte voor een vrijgeviger begrotingsbeleid, voor een ‘retour du coeur’, is er niet, toch niet op basis van de ramingen van het Planbureau voor 2020-2024. De instelling ziet de economische groei zakken naar 1,1 procent, de jobcreatie vertragen en het begrotingstekort weer oplopen naar 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De ramingen van het Planbureau moeten met enig voorbehoud worden gelezen. Voorspellen hoe de economie zich de komende vijf jaar gaat ontwikkelen, is een hachelijke onderneming. Het Planbureau baseert zich daarvoor op ramingen van onder meer het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor de groei van de internationale economie en op voorspellingen over de demografische ontwikkelingen in ons land, en maakt hypothesen over de evolutie van de olieprijzen en de rentetarieven.

De ervaring leert dat het Planbureau de bal wel eens misslaat. Onverwachte economische of politieke gebeurtenissen worden bovendien niet ingecalculeerd - genre asielen eurocrisis, brexit, internationale handelsoorlog, beurskrach. Dat maakt dat de economie anders evolueert dan het Planbureau voorspelt. Het kan slechter zijn. Of beter.

Het ziet ernaar uit dat de volgende regering van de economie geen geschenken krijgt.

Het scenario van het Planbureau is een plausibel basisscript. Maar het ligt niet vast. De regering kan het herschrijven door maatregelen te nemen. Maatregelen bijvoorbeeld om de groei te stimuleren, om de jobcreatie te ondersteunen, om de begroting in evenwicht te brengen.

Het kan anders uitdraaien, maar het ziet ernaar uit dat de volgende regering van de economie geen geschenken krijgt en aan de slag moet in een periode van zwakke groei. Dat is voor een stuk een internationaal gegeven waar ze zelf weinig aan kan doen, maar dat wel een impact op de begroting heeft: een trage economische groei betekent dat de belastingontvangsten maar traagjes binnenstromen.

Op grote rentemeevallers, waarvan de opeenvolgende regeringen sinds ongeveer 2000 wel konden profiteren, kan de volgende ploeg wellicht niet rekenen. Ze zal wel het hoofd moeten bieden aan oplopende vergrijzingskosten - ingecalculeerd door het Planbureau - en aan de kosten voor de strijd tegen de klimaatverandering - niet ingecalculeerd door het Planbureau.

De begroting min of meer in evenwicht houden wordt een grote uitdaging voor de volgende regering. Zoals het dat was voor de regering-Michel en vele vorige. Ondanks het aanhoudende besparingsbeleid, soms fors, soms wat minder fors, is men er nooit in geslaagd het begrotingsevenwicht te halen. Telkens opnieuw schuift het rotsblok de berg af en zijn inspanningen nodig om het weer omhoog te rollen. Zo zal het nu ook weer gaan.