Slag om de kijker

In de internationale mediasector zijn grote verschuivingen bezig. De slag om de mediaconsument wordt mee gevoerd door nieuwe spelers, die andere wapens gebruiken. Ook in Vlaanderen woedt de strijd.

Met de volledige overname van De Vijver Media, de onderneming die de tv-stations VIER, VIJF, ZES en het productiehuis Woestijnvis overkoepelt, zet de kabelmaatschappij Telenet opnieuw een grote stap in haar transformatie tot een heuse mediagroep. De activiteit van het bedrijf beperkt zich niet enkel meer tot het aanbieden van een infrastructuur waarlangs tv-stations hun programma’s in de huiskamer kunnen brengen, Telenet gaat nu zelf ook tv-stations uitbaten én programma’s maken zoals ‘De slimste mens’ en ‘De mol’.

Dat brengt Medialaan, tot dusver de grootste commerciële tv-groep in Vlaanderen met de stations VTM en Q2, in de oncomfortabele situatie dat het afhankelijk wordt van een concurrent om de kijkers te bereiken. Het gevaar bestaat dat dat de eerlijke concurrentie verstoort. Medialaan is overigens volop bezig nieuwe kanalen te exploreren om met zijn aanbod de tv-kijkers te bereiken. En tegelijk bekijkt het de mogelijkheden tot nauwere samenwerking met de kranten, magazines en websites van De Persgroep, waar het sinds kort volledig deel van uitmaakt.

Er is een grote concentratiebeweging bezig in de Vlaamse mediasector waarin nu ook de audiovisuele media worden meegetrokken. De bezorgdheid zal klinken dat er te veel macht komt in de handen van enkele spelers en dat het aanbod verschraalt. Dat gevaar moet niet worden overdreven. Wat nu gebeurt in het Vlaamse medialandschap moet worden gezien in het brede perspectief van de grote verschuivingen die internationaal bezig zijn.

Het spel heeft een heel andere dimensie gekregen. Traditionele mediabedrijven worden uitgedaagd door techgroepen die op hun terrein komen. Er is bijvoorbeeld het Amerikaanse Netflix, dat met zijn streamingdiensten al een op de vijf Vlamingen bekoort. Ook reuzen als Google, Facebook en Amazon kunnen met hun gigantische financiële en technologische middelen grote verschuivingen op gang brengen in de mediasector. Dat leidt tot grote zenuwachtigheid in het wereldje, waar de traditionele spelers zich tegen de nieuwe concurrenten proberen te wapenen. De Amerikaanse telecomgroep AT&T probeert de mediagroep Time Warner in te lijven, de Amerikaans-Australische tycoon Rupert Murdoch verkocht eind vorig jaar een groot deel van zijn tv-belangen aan Disney omdat hij er geen grote toekomst meer in zag.

Cruciaal in de concurrentieslag wordt de inhoud die de spelers kunnen leveren. Allemaal schuiven ze op in die richting, en proberen ze die inhoud, al dan niet herverpakt, uit te spelen op verschillende platformen. Het aanbod voor de consument, ook in Vlaanderen, is groter dan ooit. Zowat alles is in ieders bereik, door digitale televisie en (mobiel) internet.

Maar meer dan vroeger geldt dat voor interessante inhoud betaald moet worden. Of de kijker moet er een hoop ongewenste reclame bij nemen. En eigenlijk is dat niet meer dan normaal. Want het gaat om entertainment, en dat is een commerciële activiteit.