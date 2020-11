Slechter voor het weer beter wordt

Heeft de regering deze keer wel een doordachte strategie om uit de coma te raken waarin ze de samenleving heeft gebracht? Het zal eerst nog slechter gaan voor het beter wordt. Maar het perspectief blijft te lang uit.

'Een glimlach van oor tot oor', zo vatte een infectioloog het sentiment bij de bekendmaking dat een vaccin tegen het coronavirus heel dichtbij komt. Met dank aan de spectaculaire doorbraak bij Pfizer en BioNTech. Die glimlach werd op de financiële markten een uitbundige schaterlach: de beurzen hebben er ei zo na hun beste week in twintig jaar op zitten.

Helaas, als het vaccin straks op de markt komt, is dat geen spuitje dat ons zomaar weer naar het oude normaal brengt. Back to normal is dit nog lang niet, en al zeker niet in België, een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Er is gigantisch veel beleidswerk aan de winkel.

Eerst en vooral is er de werf om vaccins effectief hier te krijgen en ze ook goed te verdelen. België heeft voor de bestelling van vaccins zijn wagonnetje aan de Europese trein gehangen. Duitsland speelt op veilig door ook zelf massaal rechtstreeks bestellingen te plaatsen. Het zou bijzonder wrang zijn dat een vaccin dat in Puurs geproduceerd wordt pas maanden later in België verkrijgbaar is.

Een prangende afweging dringt zich ook op over - cru gezegd - wiens leven eerst gered moet worden. Het zorgpersoneel? Ouderen? Leerkrachten? Kwetsbare groepen? Of net de actieve bevolking? Ook hier houdt de federale regering - net als de regionale niveaus - de lippen stijf op elkaar. Ofwel omdat ze een strategie heeft maar daar nog niet wil over communiceren om de bevolking niet te snel de maatregelen te laten lossen. Ofwel omdat ze nog geen strategie heeft en er nog geen eensgezindheid is.

Derde werf: welke sectoren openen we in combinatie met een vaccin eerst? Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) schoot deze week de coronabarometer af als methode om onze samenleving te normaliseren. Die barometer had zeker zijn beperkingen. Alleen heeft de regering niet aangegeven hoe ze het ontwaken uit coma dan wel gaat organiseren. Of de alternatieve strategie is er en er wordt gewacht met de communicatie. Of alles moet nog worden uitgestippeld. Dat laatste moet zorgen baren.

De postcovidstrategie van de regering-De Croo baadt in grote nevelen. Ze moet snel een duidelijk perspectief geven.

We hebben een moratorium op faillissementen ingevoerd, we zetten massaal mensen op technische werkloosheid, we gooien met steunmaatregelen. Dat is allemaal eindig. Het moment komt eraan dat de marktrealiteit weer bepaalt wat de limieten van een gezond bedrijf zijn.

Het moment nadert - over enkele weken of maanden - dat winkels weer de deuren mogen openen maar dat niet meer kunnen. Dat cafés en restaurants of eventorganisatoren een heropening niet meer zien zitten. Dat toeleveranciers er het bijltje bij hebben neergelegd. Dat reisorganisatoren en vliegtuigmaatschappijen uitdunnen. Dat faillissementen wel weer worden uitgesproken en onvermijdelijk andere bedrijven meetrekken in een val. Met veel menselijk leed daaraan gekoppeld.