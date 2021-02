Sleutel naar de vrijheid

Sneller en massaler vaccineren, dat is de sleutel voor de exit uit de coronapandemie.

Het eerste weekend met lentetemperaturen bracht veel volk op de been. Het maakte ook duidelijk dat iedereen, na de lastige winterperiode, snakt naar een versoepeling van de coronamaatregelen en naar de terugkeer naar een normaler leven.

De roep daartoe klinkt steeds luider, nu in ons land het aantal coronabesmettingen de voorbije weken langzaam maar gestaag daalde. Vrijdag bekijken de federale en regionale regeringen in het Overlegcomité wat mogelijk is.

De druk om een aantal restrictieve maatregelen terug te draaien is groot. Georges-Louis Bouchez, voorzitter van Franstalige liberale partij MR, coalitiepartner in de federale en Waals regering, stelde zondag dat de avondklok op 1 maart opgeheven moet worden en de beperking op buitenlandse reizen geschrapt, tenzij wordt aangetoond dat beide maatregelen ‘extreem noodzakelijk’ zijn. Hij dringt er ook op aan dat het Overlegcomité perspectief biedt voor de jeugd, voor de cultuursector en voor de horeca.

Een vertegenwoordiger van biergroep AB InBev eiste dit weekend de heropening van cafés en restaurants vanaf 1 april. ‘Want de horeca en toeleveranciers staan onder enorme financiële druk. ‘Heropenen kan coronaveilig’, klonk het. Andere sectoren vinden het ook hoog tijd om de beperkingen op te heffen.

De experts die de regering adviseren, staan echter op de rem. Zo ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). ‘Pas over drie weken kunnen we inschatten of versoepelingen kunnen’, zei hij zondag.

Het coronavirus is onvoorspelbaar. Het laat zich moeilijk in modellen vangen. Dat maakt dat elke versoepeling een risico inhoudt. En als de virologen, epidemiologen en biostatistici – en de regering die zich op hun adviezen verlaat – elk risico willen vermijden, is een corona-exit nog niet voor meteen.

In België hebben tot dusver iets meer dan 400.000 mensen een eerste dosis van een covid-vaccin gekregen. Dat is zowat het aantal dosissen dat in Groot-Brittannië per dag wordt toegediend.

Het vaccin zal de verlossing moeten brengen. Als het leeuwendeel van de bevolking gevaccineerd is, worden versoepelingen stilaan mogelijk. In Groot-Brittannië, dat een snelle vaccinatiestart heeft genomen, zijn al 17 miljoen mensen ingeënt tegen corona. Tegen 15 april zullen alle 50-plussers en alle jongeren met een onderliggende aandoening er een eerste dosis van een coronavaccin toegediend gekregen hebben. Daar is het rijk van de vrijheid inderdaad in zicht. Naar verwachting zal premier Boris Johnson deze maandag het exitplan voorstellen.

In Israël is 50 procent van de bevolking ingeënt. De versoepelingen zijn er al begonnen. Winkels en synagogen mogen hun deuren weer open, cultuur- en sportevenementen mogen worden bijgewoond door 300 mensen binnen en 500 mensen als het buiten plaatsvindt.

De meeste Europese landen staan nog lang zo ver niet met hun vaccinaties. In België hebben tot dusver iets meer dan 400.000 mensen een eerste dosis van een covid-vaccin gekregen. Dat is zowat het aantal dosissen dat in Groot-Brittannië per dag wordt toegediend.

Er zijn verschillende redenen, interne en externe, waarom de vaccinatietrein in de landen van de Europese Unie zo traag op gang komt. Maar het is duidelijk dat een hoge vaccinatiegraad de enige ernstige sleutel is naar significante en blijvende versoepelingen. En we moeten daar niet te kieskeurig in zijn. Ook een vaccin dat geen honderd of tachtig procent bescherming biedt, is beter dan geen vaccin.