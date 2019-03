Slim gemeten

Die laatsten genieten al jarenlang van het rudimentaire systeem van de huidige elektriciteitsteller, die werkt als een gratis batterij. Overdag, als je niet thuis bent en er weinig vraag naar energie is, produceren je zonnepanelen elektriciteit die de teller doen terugdraaien. ‘s Avonds, als je in het donker thuiskomt en er veel vraag naar energie is, haal je dan dezelfde hoeveelheid elektriciteit, maar dan duurdere en vaak nucleaire, weer binnen. En je teller staat op het einde van de dag weer op nul.

Het is een manier van politiek debat voeren waar we alleen maar kunnen van dromen. We maken nauwelijks plannen. We rekenen ze niet door. En we debatteren er vervolgens maar op los. Het maakt dat het spectrum zich bijna uitstrekt van klimaatontkenners tot klimaatfactuurontkenners, terwijl we het met cijfers onderbouwde speelveld in het midden moeten betreden.