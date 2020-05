Omdat een fiscale hervorming niet alleen winnaars maar ook verliezers oplevert, vergt een belastinghervorming politieke moed. Durven de partijen de sloopkogel loslaten op de fiscale koterijen?

De hoge fiscale en parafiscale druk op arbeid is een van de economische pijnpunten in ons land, waar maar geen fundamentele remedie voor wordt gevonden. Experts van de Hoge Raad voor Financiën, afdeling Fiscaliteit, schuiven in hun nieuwste rapport een oplossing naar voren.

Door het afschaffen van uitzonderingsregimes en fiscale aftrekken en het verbreden van de belastbare basis - elke euro inkomen wordt belast, al dan niet progressief - kan ruimte worden gecreëerd om de belastingen op inkomsten uit arbeid te verlagen. Meteen wordt het belastingsysteem rechtvaardiger en een stuk minder complex - de belastingaangifte telt nu 811 codes.

De Belgische begrotingssituatie maakt het niet mogelijk belastingen te verlagen zonder elders extra inkomsten te zoeken.

Het is op het eerste gezicht een evident en aantrekkelijk voorstel: laat de sloopkogel los op alle fiscale koterijen. Maar als de voorgestelde maatregelen concreet worden gemaakt, zal het voor een aantal mensen even slikken zijn.

De experts laten weinig heilige huisjes overeind. Een greep uit wat ze naar voren schuiven: weg met de fiscale gunstregeling voor de salariswagens en maaltijdcheques, de voordelige belasting van de inkomsten uit auteursrechten, het gunstige statuut voor jonge sportbeoefenaars.

Voorts: een belasting van 30 procent op de werkelijke huurinkomsten, een meerwaardebelasting op aandelen, een hervorming van de spaarfiscaliteit, het sluiten van de vluchtwegen naar fiscale optimalisatie met een vennootschapsstructuur. En zo voort en zo meer.

Ontpoppen de beleidsmakers zich als suppoosten die erover waken dat niets verandert in dit gestolde land?

Echt revolutionair is dat niet, maar wel verregaand. Het vinden van een maatschappelijk draagvlak daarvoor botst op het probleem dat de belastingplichtigen meteen zien welke voordelen ze verliezen en wat ze extra betalen, maar niet wat ze winnen door de lagere tarieven op de inkomsten uit arbeid. Er zullen winnaars en verliezers zijn. En het is niet meteen duidelijk wie in welk kamp terechtkomt. Want het voorstel is nog niet in detail doorgerekend.

Dat het een delicate oefening is, bewijst ook dat enkele experts in de Hoge Raad voor Financiën zich distantiëren van dit voorstel. Dat leidt ertoe, zeggen ze, dat een groep zeer veel verliest om een grotere groep zeer weinig te laten winnen.

Dat legt de vinger op de zere plek. Het grote obstakel om deze hervorming in de praktijk te brengen is politiek. Is een meerderheid in het parlement bereid een deel van zijn achterban tegen de haren te strijken om het belastingsysteem eenvoudiger, transparanter en rechtvaardiger te maken?