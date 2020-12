Slow motion crash

Er zijn veel gevoelige discussies in het Vlaams onderwijs. Maar ze zouden allemaal ondergeschikt moeten zijn aan het grote rapport van de voorbije 15 jaar, waarop de punten voor onderwijskwaliteit blijven dalen.

In tijden van onzekerheid, leren de crisishandboeken, is wendbaarheid nodig. Snel beslissen, snel uitvoeren, snel evalueren, snel bijsturen en daarna opnieuw. Het is de grote managementles van het coronatijdperk. Het maakt het des te confronterender als we net het omgekeerde meemaken: een trage, almaar slechter wordende trend die niet te stoppen blijkt. En tergend traag maar even tergend onhoudbaar blijft wegzakken. Dat is wat we meemaken in het Vlaams onderwijs. Vijftien jaar al lezen we in rapporten dat de kwaliteit daalt.

Dinsdag kwam er nog eentje bij. Waar Vlaanderen in 2007 nog de nummer zeven van de wereld was voor wiskunde bij tienjarigen, zijn we in 2019 gedaald naar plaats zeventien. Waar we op het Europese podium in 2007 nog zilver kregen, halen we nu met de hakken over de sloot de top tien.

Dat is des te pijnlijker omdat onderwijs ooit de onbetwiste trots van de Vlaamse instellingen was. Het bood een generatie arbeiderskinderen de kans om voor het eerst in hun familie naar het hoger onderwijs door te stoten. Het haalde wereldniveau.

In 2004, toen Frank Vandenbroucke nog Vlaams minister van Onderwijs was, gingen de voornaamste zorgen alleen over de vraag of een generatie migrantenkinderen mee zou kunnen. We zijn vandaag top in wiskunde, morgen moeten we ook top zijn in gelijke kansen, luidde toen de analyse en de ambitie. Wat blijkt? We zijn nog altijd niet top in gelijke kansen. En we zijn ook niet top meer in wiskunde.

Er zitten weinig goede kanten aan dit verhaal. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet zag in 2013 in de slechte cijfers een aanmoediging voor zijn hervormingen van toen. Hetzelfde gold voor zijn opvolgster, Hilde Crevits. Het katholiek onderwijs ziet in de slechte resultaten dan weer een te grote grip van de overheid, terwijl de Vlaamse regering net nerveus wordt dat ze jaarlijks 14 miljard euro voor onderwijs betaalt, maar pedagogisch nauwelijks mag sturen en zelfs strengere eindtermen een gevecht zijn.

Wat moet er veranderen? Heel veel tegelijk. Meer nadruk op kennis, ook al is dat lastig. Hogere eisen voor leerkrachten, ook al zijn ze nu al moeilijk te vinden. Meer nadruk op taallessen voor anderstaligen, wat de Vlaamse regering van plan is. Misschien kan een kortere zomervakantie helpen, wat veel leraren wellicht al helemaal doet steigeren.

Misschien moet zelfs de vaste benoeming en het strakke carcan van de verloning weg, zodat de schooldirecteurs een normaal hr-beleid kunnen voeren waarbij de goede leerkrachten beloond worden en de ronduit ondermaatse minstens met de dreiging van gemiste promoties of ontslag moeten leven.

Misschien moet eindelijk het taboe sneuvelen om voor een paar vakken over heel Vlaanderen dezelfde examens af te nemen, zodat we beter weten waar de problemen zitten. Dat botst met de vrijheid van onderwijs, die heilig is voor de koepels, maar hoe minder die vrijheid met kwaliteit rijmt hoe lastiger het wordt ze te verdedigen.