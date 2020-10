Slowmotion lockdown

Iedere dag zakken we een stukje verder weg in een nieuwe lockdown. En terugdraaien wat zelfs maar tijdelijk is beslist, wordt de eerste weken bijzonder moeilijk.

Beetje bij beetje breken de verdedigingslinies. Wie geen symptomen van het coronavirus heeft, wordt niet meer getest. Ziekenhuizen stellen de niet-urgente zorg uit. Bedrijven beginnen trager te draaien omdat te veel werknemers in quarantaine zitten. Dit weekend bleek dat de helft van de Vlaamse coronadoden opnieuw in de rusthuizen zit. En sinds zondagavond kunnen we aan dat rijtje toevoegen dat de scholen in Vlaanderen met een halve week wordt verlengd tot 11 november.

Het zijn allemaal dingen die bij een tweede golf moesten worden vermeden. Bedoeling was net de ziekenhuizen open te houden, de bedrijven open te houden en de scholen open te houden. Beetje bij beetje blijkt hoe moeilijk het is die ultieme doelen te bereiken.

Wat we daarom aan het beleven zijn, is een slow motion lockdown. De bedrijven zijn in principe open, maar de horeca ging dicht, daarna werd het strenger voor de eventsector en de facto draaien veel industriebedrijven al trager omdat te veel werknemers in quarantaine moeten.

Ook in het onderwijs zijn de scholen in principe open. Maar sommige zijn dicht omdat er een uitbraak van besmettingen is. Andere zijn overgeschakeld op thuisonderwijs omdat te veel leerkrachten in quarantaine moeten. En nu komen er die twee dagen extra herfstvakantie bij.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) spreekt over een ‘adempauze’ die moet toelaten om nadien de scholen weer te openen en tot kerstmis open te houden. Het is de juiste ambitie. Maar de data tonen hoe moeilijk ook die ambitie wordt.

De besmettingen nemen namelijk nog altijd toe, alhoewel de snelheid aan het afnemen is. Ook de ziekenhuisopnames zijn nog altijd in stijgende lijn. De vraag wordt hoe snel dat kan keren. De ervaring van afgelopen lente leert dat de trend bovendien sneller stijgt dan hij, eens voorbij de piek, weer daalt. Het maakt dat we ons moeten voorbereiden op een lange winter op het hoogste alarmniveau.