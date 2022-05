Smeltende ijsschots

Politieke centrumpartijen worden leeggevreten en beleven een existentiële crisis, in onze buurlanden en hier. In het geval van CD&V gaat het om een doodsstrijd. Geen eigen gezicht, geen partijlijn, geen sociologische onderbouw meer.

Alea iacta est. De trekkebenende voorzitter van CD&V Joachim Coens, die de voorbije weken intern al hevig onder druk stond, gooit de handdoek in de ring. Een bar slechte peiling van VRT NWS en De Standaard was de druppel. Daarin verschrompelde de ooit heersende CVP tot het kleinste partijtje van Vlaanderen.

De verklaring is meerlagig. De makkelijkste laag is die van de persoon van de voorzitter. Joachim Coens haalde het na teleurstellende verkiezingsresultaten voor CD&V in een open voorzittersrace nipt van Sammy Mahdi, vooral dankzij de steun van een flink aantal burgemeesters en lokale mandatarissen. Die herkenden zich in de lokale verzuchtingen van de Damse burgervader over 'Brussel'. Het bredere verhaal kwam er echter nooit. Coens miste verbaal talent in debatten en oogstte ook intern ergernis door een manke organisatie van de partijwerking. Hij kon het verschil niet maken, behalve in negatieve zin.

Een centrumkoers laat zich minder makkelijk in oneliners vatten dan extreme standpunten. Nochtans heeft het centrum het potentieel om met een no-nonsensebeleid de grootste gemene deler van de bevolking te bereiken.

Het is niet door dat ene poppetje te vervangen dat het tij nu is gekeerd. Geprangd zitten in twee regeringen waarbij geen consequente lijn aangehouden kan worden, is ook een probleem. De partij ging naar de kiezer met een Vlaams profiel en hield lang het been stijf voor een federale coalitie zonder de grootste Vlaamse partij N-VA, maar ging uiteindelijk toch overstag. Om goed te besturen, maar anoniem tussen een incontournabele PS en liberalen die de leiding hebben. In de Vlaamse regering is het nog problematischer. Daar is Wouter Beke met de problematische aanpak van corona in de rusthuizen, het pijnlijke dossier van de inspectie van de kinderopvang en de mogelijk dubieuze contracten voor de contacttracing niet bepaald de minister die de kiezer meteen zal associëren met goed bestuur.

Er is nog een fundamentelere laag. Politoloog Kris Deschouwer had het twintig jaar geleden al over 'de smeltende ijsschots': de ontkerkelijking van Vlaanderen liep recht evenredig met de leegloop van de CVP en de partij had daar geen antwoord op. Veel voorzitters later is die ijsschots stilaan helemaal gesmolten. Er is geen potentieel meer voor een christendemocratische partij. Ja, Yves Leterme heeft het tij tijdelijk kunnen keren. Maar dat was dankzij het kartel met de N-VA en het alternatief dat beide partijen toen samen boden voor Guy Verhofstadt. Toen de partij weer op eigen kracht voort moest, smolt de ijsschots verder.

Is er nog iemand die veel radicaler het moedige in plaats van het mottige midden kan verdedigen? Zo niet zal de kiezer wel herverkavelen in 2024. Dat zal dan zonder CD&V zijn.

Je ziet het ook in andere regio's of buurlanden: Les Engagés is nog een fractie van een fractie van wat de christendemocraten ooit in Franstalig België waren. In Nederland zwalpt het CDA. Zelfs de lokale verkiezingen in maart, doorgaans het sterkste niveau van de christendemocraten, werden pijnlijk verloren.

CD&V is er niet in geslaagd zich heruit te vinden, alle retoriek daarover ten spijt. Het congres van twee weken geleden was op dat vlak met, godbetert, een nieuwe ampersand een triest hoogtepunt. De zwenking naar 'volkspartij' (hoezo volkspartij met minder dan 10 procent?), en naar meer koopkracht, miste fond en geloofwaardigheid. Vraag aan tien CD&V'ers waar hun partij voor staat en je krijgt een ander antwoord. Niemand lijkt echt nog te geloven in het centrum als de beste plaats, het compromis in de samenleving als de uiteindelijk beste aller werelden.