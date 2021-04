Sneller, groener, duurzamer

Dat de Amerikaanse president zich volop gaat inzetten om de klimaatverandering tegen te gaan, is goed nieuws voor Europa. De VS kunnen een belangrijke bondgenoot worden op dat vlak.

De virtuele klimaattop, georganiseerd door de Amerikaanse president Joe Biden, sluit symbolisch de periode van zijn voorganger Donald Trump af. Die stapte niet alleen uit het klimaatakkoord van Parijs, maar opende symbolisch weer steenkoolmijnen. Biden brengt de VS opnieuw bij de les.

De top van veertig leiders verzamelde een bont allegaartje. Ook de grote rivalen van de VS, de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping, waren op het appel. Natuurlijk heeft zo'n top vooral een hoge symbolische waarde, waar goede intenties maar geen harde afspraken worden gemaakt. Naar analogie met de spreuk van de Olympische Spelen - sneller, hoger, sterker - klonk het haast unisono: sneller, groener en duurzamer.

Voor Europa is het belangrijk dat de VS opnieuw alles inzetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Er komt een gelijklopende aanpak van de klimaatproblematiek. De klimaatstrijd is niet alleen erg ingrijpend, maar kost ook handenvol geld. De vergroening en de verduurzaming van de economie zijn niet gratis. Niet alleen beloofde Biden dat de Amerikaanse CO2-uitstoot tegen 2030 zou halveren, hij voorspelde ook dat de omslag jobs zal creëren.

De VS hebben nog veel werk voor de boeg. Door de snelle economische groei van de afgelopen decennia en door de omvang van de bevolking is China nu veruit de grootste vervuiler. De VS staan op nummer 2. Maar per inwoner blijven de VS de grootste vervuiler.

Investeringen in duurzaamheid moeten voorrang krijgen.

De pandemie biedt kansen. Nu een hele reeks landen zich opmaken om hun economieën te stimuleren, moeten investeringen in duurzaamheid voorrang krijgen. De vraag is of dat lukt. Bij de eerste fase van de pandemie, toen de halve wereldeconomie op slot ging, daalde de uitstoot van CO2 aanzienlijk. Maar nu de economieën geleidelijk weer openen lijkt de uitstoot opnieuw naar het niveau van vroeger te stijgen.

Tussentijdse verkiezingen

Daarom is het goed dat de klimaatdiscussie een nieuwe prikkel krijgt. De doortastendheid van Biden heeft ook alles te maken met de Amerikaanse politiek. Hij beseft dat hij nauwelijks twee jaar heeft om belangrijke agendapunten te realiseren. In 2022 zijn er nieuwe tussentijdse verkiezingen, waarbij hij zijn fragiele meerderheid kan verliezen, of juist redden, door in te zetten op grote thema's, zoals een snelle vaccinatie, een gigantisch relanceplan of de strijd tegen de opwarming van de aarde.