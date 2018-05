De federale regering verdient meer steun voor haar terechte keuze om ‘jobs, jobs, jobs’ centraal te stellen in haar beleid, ook als het niet over topbanen gaat.

Nadat Rudy De Leeuw, de voorzitter van de socialistische vakbond ABVV op 1 mei had gepleit voor een minimumloon van 2.300 euro per maand, haalde Marc Leemans, de voorzitter van het ACV, op Rerum Novarum uit naar de ‘snertjobs’ die de regering-Michel volgens hem creëert. Beide vakbondsmannen gaven daarmee dezelfde boodschap: dat ze liever geen jobs zien dan laagbetaalde banen die weinig bijdragen aan de sociale zekerheid.

De twee vakbondslui hebben op één punt gelijk. Er zijn in ons land de voorbije jaren goedbetaalde arbeidersjobs bij grote industriebedrijven verdwenen. Voor de arbeiders in kwestie komt dat soort goedbetaalde jobs met grote sociale bescherming niet makkelijk terug omdat de wereld helaas is veranderd. Als ze de kwaadheid daarover een stem willen geven, dan houdt hun boodschap steek.

Maar het is niet te veel gevraagd dat na het hart ook het verstand iets mag zeggen. Het volstaat niet om te zeggen dat de laagbetaalde, flexibele jobs van dit moment weg moeten. De glorieuze onderdelen van ons sociaal-economisch verleden zullen dan niet plots vanzelf herleven.

De 1 mei- en Rerum Novarum-boodschappen waren daarom op enkele punten bijzonder storend. ACV-voorzitter Leemans stelde een algemene sociale bijdrage voor, zodat niet alleen wie werkt betaalt voor de sociale zekerheid, maar ook ‘de belegger en de student’. Maar de sociale zekerheid verwacht in ons land dit jaar al voor 33 miljard euro inkomsten uit algemene middelen, van de btw die een student betaalt tot de in vijf jaar tijd verdubbelde roerende voorheffing die een belegger betaalt. Eén euro op de drie voor de sociale zekerheid komt niet uit sociale bijdragen op de inkomsten van arbeid.

De vakbonden zien liever geen jobs dan laagbetaalde banen die weinig bijdragen tot de sociale zekerheid.

De tweede storende boodschap is dat het niet voldoende is de lat te leggen op het niveau van een utopische wereld en vervolgens alles af te schieten wat onder die lat blijft. Ook pragmatischere voorstellen voor kleinere stapjes in de goede richting zijn niet overbodig.

De reden is dat in ons land slechts 68 procent van de 20- tot 64-jarigen werkt, terwijl er alleen al in Vlaanderen eind april meer dan 46.000 vacatures voor banen openstonden. De kloof om naar werk te springen blijkt voor bijzonder velen onoverbrugbaar.

Er is dus nood aan instapjobs en flexibele manieren van werken. Technologie verandert almaar sneller, maar wie werkt doorloopt die veranderingen in haalbare kleine stapjes. Wie veertig jaar geleden aan een carrière begon, kende geen computers of internet, maar heeft er gaandeweg leren mee werken.

Uiteraard is een ondergrens nodig. En uiteraard is het niet de bedoeling dat iemand een heel leven lang gevangen zit in onderbetaalde, veel flexibiliteit vragende jobs. Maar een laagbetaalde job kan voor velen een nieuw startpunt zijn, en niet het noodzakelijke eindpunt dat de vakbonden ervan maken. Wie de bedroevende resultaten aan de onderkant van het Vlaams onderwijs - en nog meer in het Franstalig onderwijs - ziet, merkt dat zo’n laagdrempelig startpunt nodig is.