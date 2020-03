Sneuvelende taboes

Door de coronacrisis sneuvelen de politieke taboes van Berlijn tot Londen en Brussel. Maar nog niet op Capitol Hill in Washington.

De Federal Reserve, de machtige centrale bank van de Verenigde Staten, ging maandag naar waar hij nooit was geweest door een 'onbeperkte stimulus' af te kondigen. De Fed zegt dat hij desnoods onbeperkt schulden opkoopt om de kredieten naar gezinnen en bedrijven vlot te laten stromen.

Desondanks ging Wall Street maandag lager na de aankondiging. De reden ligt in de kapotte Amerikaanse politiek, een paar kilometer van de Fed-hoofdkantoren verwijderd op Capitol Hill. Terwijl de centrale bank de taboes laat varen, verzandde in de Amerikaanse senaat zondag een ongezien reddingsplan van 1.800 miljard dollar.

Al even pijnlijk als het feit dat de Amerikaanse politiek abdiceert, is het feit dat de Fed nu àl zijn kruit heeft verschoten. Er is geen overtreffende trap van ongelimiteerd stimuleren.

Het situatie in het Amerikaanse parlement contrasteert met die in Europa, waar na de aanvankelijke aarzeling om de coronastrijd aan te vatten de voorbije dagen het ene taboe na het andere sneuvelde. Vrijdag zei Christine Lagarde, de voorzitster van de Europese Centrale Bank (ECB), in een blog dat de 'zelfopgelegde limieten' bij de ECB kunnen sneuvelen als ze in de weg zitten. Daarmee gaf ze aan dat de ECB als het echt moet wel aan Italiaanse schuldfinanciering zal doen. De Italiaanse rente daalde. En even relevant: er kwam geen protest vanuit de Duitse regering of de Bundesbank.

Maandag sneuvelde een tweede Duits taboe. Berlijn pompt nog eens 750 miljard euro in de Duitse economie. Daarmee is met een knal het principe van de 'zwarte nul' losgelaten. Voor een land dat de gedachte aan de hyperinflatie van de Weimar-republiek nog altijd in zijn DNA heeft zitten, is dat een immense stap. ING-econoom Karsten Brzeski becijferde dat Duitsland alles samen een ongeziene 30 procent van het bbp uittrekt om de economische coronaschok te bestrijden.

Misschien loopt het zoals in de financiële crisis, toen het Amerikaanse parlement het eerste reddingsplan ook eerst afschoot.

In het Verenigd Koninkrijk hebben de tory's ondertussen zonder veel ceremonie een einde gemaakt aan het tijdperk van private spoorwegmaatschappijen. Ook daar is het taboe gesneuveld. De regering garandeert er nu zes maanden de omzet en de betaalbaarheid van de kosten voor alle spoorbedrijven. Dat is niet het hernationaliseren tot British Rail, maar zeker voor een Conservatieve regering is het een ongeziene beslissing.

In eigen land sneuvelden vorige week al politieke taboes, met de ongeziene minderheidsregering die met steun van tien partijen én volmachten de coronacrisis te lijf gaat.