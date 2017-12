Er zijn geen makkelijke keuzes in het migratiebeleid, alleen keuzes die iets makkelijker te verdragen zijn dan andere. Soedanezen niet repatriëren in afwachting van een onderzoek is zo’n beslissing.

Premier Charles Michel (MR) reageert doorgaans vrij rustig op de sociaal-economische discussies tussen de N-VA, Open VLD en CD&V omdat het compromis doorgaans ergens in de buurt van het MR-programma uitkomt. Met ethische dossiers, van uitlatingen over racisme tot het vreemdelingenbeleid, is dat anders. Op die domeinen moet de premier zich verdedigen tegen de driekwart Franstalige kiezers die niet voor zijn regering kozen en die vaak vinden dat hij een onmenselijk rechts beleid voert.

Daarom beschadigden de openlijke wrijvingen over Soedanese vluchtelingen tussen de premier en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gisteren de regering. Nochtans speelt Francken het doorgaans volgens het boekje: hij volgt de wet, maar communiceert stevig. Dat laat hem toe politiek te scoren, zonder deloyaal te zijn aan de regering.

Alleen liep het dit keer net iets anders. Francken heeft de Soeda-nese vluchtelingen in Brussel zelf met de Soedanese ambassade in contact gebracht, waardoor ze gekend zijn in Soedan en de kans groot is dat ze bij hun terugkeer extra gevaar lopen. Daarom komen de verhalen dat in Soedan wordt gefolterd extra hard aan voor de regering.

De enige manier om hier uit te raken is een ernstig, onafhankelijk onderzoek voeren en ondertussen niemand uitwijzen.

Wat nu? Omdat de gemoederen hoog oplaaiden, is het belangrijk vast te stellen dat over het principiële punt eensgezindheid bestaat. Als blijkt dat de Soedanese regering de teruggestuurde Soedanezen foltert, mag België hen niet uitleveren. Ook de N-VA erkent dat.

Rest de vraag of er gefolterd wordt. De voorbije jaren beantwoordde het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die vragen geval per geval. Het gevaar hangt af van de regio in Soedan of van de etnische afkomst van de asielzoeker.

Is dat nog altijd zo? Feit is dat het Internationaal Strafhof in Den Haag de Soedanese president Omar al-Bashir wil berechten op verdenking van genocide. Bovendien doen weinig geruststellende geruchten de ronde. In die zin is de beslissing van de premier de juiste: alle repatriëringen stopzetten tot een nieuw, onafhankelijk onderzoek meer duidelijkheid geeft over de situatie in Soedan.

Alleen is het opnieuw moeilijker dan dat. Ook als de experts terug zijn, balanceert het migratiebeleid op een ongemakkelijke koord. Heel de wereld opvangen kan niet. Alle ethiek overboord gooien en mensen in nood aan hun lot overlaten is evenmin een optie. Ergens tussenin moet het evenwicht worden gevonden.

In die botsing tussen pragmatiek en ethiek is bovendien het argument legitiem dat de overheid wil vermijden dat een stroom asielzoekers naar België komt waarop ze alle controle verliest. Niemand, van links tot rechts, ziet de meerwaarde van een vluchtelingenkamp aan het Brusselse Noordstation. Het voorbeeld van Duitsland in de zomer van 2015 toont dat een regering zich met de beste bedoelingen in haar eigen beleid kan verslikken.

De enige manier om hier uit te raken is een ernstig, onafhankelijk onderzoek voeren en ondertussen niemand uitwijzen. Dat onderzoek moet snel gebeuren omdat anders een nieuw vluchtelingenkamp aan het Noordstation dreigt te ontstaan. Er zijn in dit dossier geen makkelijke keuzes. Alleen beslissingen die net iets minder lastig te verdragen zijn dan andere.