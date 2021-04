De coronapandemie slaat in alle hevigheid toe in India. Europa, de VS en het Verenigd Koninkrijk beloven hulp. Het gaat om solidariteit uit welbegrepen eigenbelang.

Zondag werden in India 350.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, 58 procent meer dan een week eerder. Meer dan 2.600 mensen overleden in een dag aan de longziekte en volgens nationale en internationale media is het dodental dan nog zwaar onderschat. In sommige steden zou het dodental tot tienmaal hoger liggen dan officieel wordt medegedeeld.

India doorstond de eerste coronagolf vrij goed, maar nu gaat het hele gezondheidsstelsel plat. De ziekenhuizen worden overspoeld, er is een nijpend tekort aan zuurstof en medisch materiaal in het algemeen. Bovendien is in het subcontinent een nieuwe variant van het virus opgedoken. Die Indiase mutant baart de wetenschap zorgen net omdat hij vooralsnog een grote onbekende is.

Grote westerse landen beloven nu hulp aan de Indiase regering. Het gaat om de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het zijn ook die landen die na een moeizame strijd met het virus stilaan de bovenhand krijgen in de pandemie.

Maar wat heet de bovenhand krijgen? Inmiddels weten we dat het virus zich bijzonder moeilijk laat temmen. En of de bestaande vaccins ook werken tegen al die varianten moet nog blijken. De aangeboden hulp is solidariteit die gesteund is op welbegrepen eigenbelang. Zolang het virus wereldwijd niet genoeg teruggedrongen is, blijft een nieuwe opstoot in de pandemie ook in het Westen mogelijk. Grenzen houden dit virus niet tegen. In Europa is de Indiase variant al op verschillende plaatsen opgedoken, onder meer in ons land.

India moet een waarschuwing zijn dat een gevaccineerde wereld nog heel ver af is.

Nu hier de vaccinantiecampagnes eindelijk aan snelheid winnen, en dus ook het virus steeds meer wordt teruggedrongen, moet India de waarschuwing zijn dat een gevaccineerde wereld nog heel ver af is.

Vaccins zijn goed, maar zolang niet op zijn minst 70 procent van de wereldbevolking gevaccineerd is, blijft de dreiging voor een opstoot en voor nieuwe dodelijke varianten reëel.

Aanvankelijk werden dure beloften gemaakt om het virus internationaal terug te dringen en ook de armste landen mee te nemen in een golf van internationale solidariteit. Maar vrij snel is dat omgeslagen in vaccinnationalisme, met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk als belangrijke voorlopers. Europa liet zich in het begin volledig van de kaart spelen, maar trekt nu evenzeer de kaart van het 'eigen vaccin eerst'.

Eerder vroeger dan later zal de internationale solidariteit toch opnieuw op de agenda moeten komen. Alleen door wereldwijd in te enten, kan de pandemie omgebogen worden naar een endemie. Zoiets als de 'gewone' griep. Dan is het virus onder controle, al blijven zieken en slachtoffers onvermijdelijk.