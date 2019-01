De afwezige politieke leiders bepaalden in grote mate de agenda van het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos, een teken aan de wand.

Het Wereld Economisch Forum in Davos is al decennia een hoogmis van het kapitalisme, de globalisering en de technologische vooruitgang. Het Zwitserse dorp groeide uit tot een soort informele ontmoetingsplaats voor regeringsleiders, bedrijfsleiders en academici op neutrale grond. Maar de huidige editie, die vrijdag afloopt, verloopt in mineur. Vooral door de afzeggingen van een paar regeringsleiders die kenmerkend zijn voor de politieke context.

Neem de Amerikaanse president Donald Trump. Die bleef thuis door de shutdown. Zijn beleid staat sowieso haaks op wat in Davos meestal gepredikt wordt: globalisering en vrijhandel.

Evenmin aanwezig was de Britse premier Theresa May. Zij probeert in Londen wanhopig een ordelijke brexit, eigenlijk een variant op het ‘America First’-beleid van Trump, voor elkaar te krijgen. De Franse president Emmanuel Macron, wel een fervente aanhanger van de globalisering en internationale samenwerking, liet Davos dan weer links liggen door het protest van de gele hesjes, dat ook de sociale impact van de globalisering naar boven brengt.

Wel present: de populistische Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Die viel niet eens uit de toon in Davos door te beloven dat hij van Brazilië een liberaal paradijs wil maken. De manier waarop hij dat wil doen, is wel verontrustend. Behalve het opkomende populisme - een gevolg van de politieke en sociale onrust door de globalisering - was ook het klimaat een belangrijk thema.

Het congres heeft zelf een grote voetafdruk. In de marge raakte bekend dat niet minder dan 1.500 vluchten met privéjets naar Davos waren geboekt, een nieuw record. De organisatie heeft de deelnemers gevraagd ‘compenserende’ maatregelen te nemen.

Souk in de Alpen

Dat zoveel vliegtuigen werden gecharterd, geeft wel aan dat Davos ondanks de moeilijke politieke context nog een grote aantrekkingskracht heeft. Dat heeft vooral te maken met het informele circuit dat ontstaan is naast het congres. Daar worden belangrijke deals gesloten, en daar hengelen politici naar investeringen bij bedrijfsleiders.

Dat informele circuit is een soort marktplaats waar de sterke punten van een land worden onderstreept. Davos lijkt daarom steeds meer op een souk in de Alpen. Dat heeft weinig te maken met bevlogen ideeën over de toekomst of de ontwikkeling van oplossingen voor de economische problemen.

Davos is zo een slachtoffer van het eigen succes geworden. De formule van het jaarlijkse congres heeft stilaan de limieten bereikt. Er duiken nog weinig vernieuwende onderwerpen op in de toespraken en de discussies. De bekende mantra’s worden herhaald.