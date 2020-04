Als u nog iets te zeggen hebt aan iemand, een geliefde of zeker een gehate, doe dat dan snel, want de dag is nabij dat we ook niet meer mogen praten. In het kader van de speekdown de speakdown.

Bacteriologen van de universiteit van Uppsala hebben namelijk ontdekt dat slijmdruppeltjes het verst worden uitgespuwd tijdens het spreken. Nog verder dan bij het joggen door dikhuidigen, een van de ergste plagen in deze coronatijden. De Nationale Veiligheidsraad overwoog eerst om bij wijze van speakdown-light alleen het uitspreken van woorden met stemloze medeklinkers – t, k, f, s, ch, p - te verbieden, maar omdat Pieter De Crem daardoor geremd wordt bij het innen van zijn vele boetes zal praten volledig worden verboden. Ook binnenshuis. Dit verbod geldt niet voor politici, virologen, en dokters infectieziekten. Wel voor microbiologen.

‘Onzin’, denkt de lezer van deze rubriek, die gewend is dat te denken, maar dat je in het openbaar niet meer mag stilstaan of op een bank zitten, had een maand geleden ook niemand geloofd. Dat komt ervan als je opteert voor een expertenregering, waarvoor sommigen eerder dit jaar nog valabele argumenten dachten te hebben. Die dwaling is vermoedelijk afgesloten.

We weten niet op wie u bij de verkiezingen hebt gestemd, het zijn onze zaken niet, maar denkelijk niet op Marc Van Ranst, Steven Van Gucht, Erika Vlieghe of Yves Stevens. Ook als u dat had gewild, had het niet gekund, omdat ze niet op een lijst stonden. Waarschijnlijk heb u gestemd op iemand die zich wél kandidaat had gesteld om de macht die krachtens de grondwet van u uitgaat, in uw plaats uit te oefenen. In die grondwet staat nergens dat hij of zij die macht naar eigen goeddunken mag doorgeven aan een niet-verkozene. Toch niet in het parlement. Al komt het schandelijke en maar niet af te schaffen systeem van de opvolgers dicht in de buurt.

Zonder boe of bah wordt ons land enkel in naam nog bestuurd door verkozen politici, met een drama op Welzijn tot gevolg. De facto worden de lakens niet alleen uitgehangen maar ook uitgedeeld door een groep al dan niet verlichte despoten, van wie we maar moeten geloven dat ze elitewetenschappers zijn. Zij leggen u, zogezegd in uw belang, geboden en verboden op waarover ze het onderling niet eens eens zijn, en die ze zelf al schenden tijdens het aankondigen ervan.

Je mag cocons niet met elkaar vermengen, horen we almaar preken, terwijl Marc Van Ranst in zijn eentje honderden cocons vermengt. Carl Decaluwé ontvangt de televisieploegen bij hem thuis. Pieter De Crem en zelfs Steven Van Gucht laten journalisten, en vooral journalistes, in hun bureau komen voor interviews die net zo goed via telefoon of Skype konden gebeuren.