Laat leerkrachten beslissen of hun leerlingen beter Nederlands leren als ze op de speelplaats ook een andere taal mogen spreken. Maar laat over de ambitie zelf - Nederlands leren - geen twijfel bestaan.

De moeilijke discussies over identiteit ontstaan in ons land heel vaak in het onderwijs. Moet een school halal-maaltijden aanbieden? Mag een hoofddoek verboden worden in de klas? Biedt een school beter gemengd zwemmen aan? Zulke discussies raken aan de kern van welke samenleving we zijn. Hoeveel hebben we gemeenschappelijk? Welke waarden móéten we gemeenschappelijk hebben en wat moeten we van elkaar verdragen? De vragen die we nu in het onderwijs zien, duiken binnen enkele jaren nog pertinenter op in de hele samenleving.

De discussie over de taal die op de speelplaats moet of mag worden gesproken, die gisteren losbarstte, past in dat rijtje. Taal bepaalt iemands denken en cultuur. Het Gemeenschapsonderwijs, dat kinderen meer vrijheid wil geven om op de speelplaats een andere taal te spreken, citeert in zijn teksten daarover de filosoof Ludwig Wittgenstein: ‘De grenzen van mijn taal zijn ook de grenzen van mijn wereld.’

Tegelijk gaat de discussie over meer dan dat. Nederlands spreken op school bepaalt niet alleen de maatschappelijke context, het is een van de belangrijkste leerdoelen op zich. Nederlands is de taal waarin in Vlaamse scholen kennis wordt overgedragen, de taal waarin de Vlaamse overheid met haar burgers communiceert en de taal waarin het politieke debat wordt gevoerd.

Het positieve aan de discussie die gisteren losbarstte, is dat iedereen dat erkent. In de klas moet Nederlands worden gesproken en aangeleerd. En de lat moet hoog liggen.

Vlaanderen heeft, meer dan andere landen, een onderwijsprobleem met migranten kinderen.

Het moeilijke is dat de onenigheid over hoe we dat doel moeten bereiken immens is. In Vlaanderen groeit een op de zes kinderen op in een gezin waar geen Nederlands wordt gesproken. In steden ligt dat percentage veel hoger. In Nederlandstalige scholen in Brussel is Nederlands vaak pas de derde taal van kinderen.

Terwijl meertaligheid - op de eerste stappen in het Frans na - geen doel is van het lager onderwijs, is het wél de realiteit op veel speelplaatsen. Dat scholen proberen de kinderen mee te krijgen door vanuit hun meertalige realiteit te vertrekken is daarom begrijpbaar en zelfs aan te moedigen.

De grote vraag is vervolgens waar de naïviteit begint en de onderwijsambitie eindigt. Tot waar kinderen gelukkiger worden op school en dus beter leren, en vanaf daar waar we segregatie van kindsaf organiseren. Vlaanderen heeft, meer dan andere landen, een onderwijsprobleem met migrantenkinderen. De kloof tussen wie thuis Nederlands spreekt en wie niet, is immens. In die zin is er inderdaad een risico dat we in plaats van dat probleem kleiner te maken we het net invoeren op de speelplaats.

Uiteraard is de ene school de andere niet, zoals ook elk kind anders is. Daarom moet het antwoord van de leerkrachten zelf komen. Uiteindelijk maken zij voor elk kind de afweging waar de onderwijsambitie eindigt en de naïviteit begint.

Dit debat vraagt daarom twee antwoorden. De Vlaamse overheid en de scholenkoepels moeten het signaal blijven geven dat Nederlands leren cruciaal is. Vervolgens moeten ze leerkrachten de ruimte geven om in hun klas, vanuit de realiteit van hun leerlingen, aan die opdracht te beginnen. Zonder de ambitie te laten zakken om dat doel te bereiken.