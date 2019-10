Het parlement gaat in sinterklaasmodus, met een onmachtige spookregering die toekijkt. De formatie mag nu echt beginnen.

We zijn al zo vertrouwd met politieke crisissen dat het al lang geen primeur meer is dat een ontslagnemende premier aankondigt dat hij vertrekt voordat zijn opvolger klaarstaat. Yves Leterme (CD&V) deed het in 2011 toen hij de Wetstraat 16 ruilde voor de OESO. Vrijdag was het de beurt aan Charles Michel (MR), die zich warm wil lopen om vanaf 1 december de Europese Raad in goede banen te leiden.

Zijn opvolgster - MR-politica Sophie Wilmès lijkt het meest kans te maken - erft een spookregering. Anders dan in het tijdperk-Leterme heeft ze in lopende zaken in het parlement geen meerderheid meer die toelaat banken te redden of te verhinderen dat er een wiel wordt af gereden.

Hoe snel dat kan gebeuren, bleek donderdagavond, toen de verzamelde socialisten, groenen, communisten en het Vlaams Belang een amendement aan de noodbegroting hechtten dat de uitgaven de volgende jaren een half miljard euro hoger stuwt. Daardoor duwen ze de stemming over dat noodbudget naar donderdag 31 oktober. Als de stemming mislukt, beleeft de Belgische overheid haar eerste shutdown, waarbij het niet duidelijk is of de overheid wel het mandaat heeft om de lonen van de ambtenaren en de uitkeringen voor november uit te betalen.

Sinterklaasdeel

De spookregering staat voor de keuze de put van 11 miljard euro nog wat dieper te graven, of de Belgische overheid in een historische shutdown te storten.

De vraag is wat donderdag gebeurt. Het links-groene blok heeft dankzij het Vlaams Belang een meerderheid, waardoor het de agenda bepaalt. Helaas doet het dat alleen maar voor één deel van het werk: het sinterklaasdeel. Op de vraag vanwaar het geld moet komen, komt geen antwoord dat op steun van een meerderheid kan rekenen.

We beleven een merkwaardige plotwending in het jarenlange discours over het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang. Het verklaart de brede grijnzen bij de VB-fractie donderdagavond in de Kamer. Maar het toont vooral hoe de hoofdopdracht van deze spookregering - op de winkel letten - stilaan onmogelijk wordt. Ze staat donderdag voor de keuze de put van 11 miljard euro nog wat dieper te graven, of de Belgische overheid in een historische shutdown te storten.

Uit dit debacle zijn enkele lessen te trekken. De eerste is dat in deze uitzonderlijke omstandigheden ook van de oppositie tegen de restregering mag worden verwacht dat ze haar verantwoordelijkheid neemt om te verhinderen dat de problemen van het land nog groter worden. Het is niet omdat een maatregel in je programma past, dat er plots ook geld voor is.