Zonder een steviger cijfermatige onderbouw is het door de vier Energieministers in dit land voorgestelde Energiepact een sprong in het duister.

Het zal niet meer voor dit jaar zijn, het Energiepact. Het is een van de nog openliggende werven waarop premier Charles Michel graag nog grote stappen wil zetten. Nadat hij woensdag in een ongewoon scherp communiqué nog had gesteld niet te zullen dulden dat iemand het pact zou torpederen - een duidelijke waarschuwing aan het adres van de N-VA - trok hij gisteren zijn staart in. Het kernkabinet oordeelt nu dat bijkomend cijferwerk nodig is.

Een logische beslissing. Er is een probleem met de gevolgde werkwijze. De vier ministers van Energie - een federale en drie regionale - die de tekst hebben opgesteld, hadden daarvoor niet allemaal de rugdekking van hun regering. Vooral Bart Tommelein (Open VLD) lijkt engagementen te zijn aangegaan waarin de Vlaamse regering hem niet volledig volgt. Hij dreigt te worden teruggefloten. Precies zoals in 2015 met Joke Schauvliege (CD&V) gebeurde toen die te ver vooruit liep met beloftes voor het interfederaal klimaatakkoord. Ook federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) krijgt niet het fiat van haar regering. De Brusselse en de Waalse regering gaan wel akkoord met de nota.

Maar het probleem zit ook dieper. Het werkstuk dat de vier minister hebben gepresenteerd is onvoldragen. Het is voluntaristisch. Maar een stevige cijfermatige onderbouw ontbreekt. Wat zal het effect zijn op de CO2-uitstoot en de verplichting voor ons land om die te verminderen, als de kerncentrales in 2025 worden gesloten en voor een deel vervangen worden door gascentrales? Dromen van meer groene energie is mooi, maar zijn er spijkerharde garanties dat de elektriciteitsbevoorrading verzekerd blijft? En wat is het prijskaartje van de energieomslag die de ministers met het Energiepact willen realiseren, en wie zal dat betalen? Het zijn vragen die een duidelijk antwoord verdienen.

Is de bevoorrading van elektriciteit verzekerd? Tegen welke prijzen? Voor de industrie in Vlaanderen zijn dat cruciale vragen.

De amper 22 velletjes dikke ontwerpnota van het Energiepact fietst daar omheen. Het gaat hier niet om details. Voor de industrie in Vlaanderen, waaronder enkele grootverbruikers van elektriciteit, zijn het belangrijke kwesties met mogelijk een grote impact op hun internationale concurrentievermogen. De elektriciteitsvoorziening is niet iets waarmee geïmproviseerd kan worden. Ook de burgers hebben het recht te weten wat het Energiepact hun zal kosten.

Dat de scenario’s niet of amper zijn becijferd, is een grote tekortkoming van dit ontwerp van Energiepact. Waarom is daar de voorbije maanden geen werk van gemaakt? Wellicht was het zonder cijfers al behoorlijk moeilijk om de neuzen van de verschillende beleidsniveaus in ons land in dezelfde richting te krijgen. De stap naar hernieuwbare energie zetten is inderdaad wenselijk. Maar voor we die daadwerkelijk zetten, moeten we wel weten wat alle consequenties zijn. We gaan toch geen sprong in het duister wagen?

Het cijferwerk moet dus alsnog gebeuren, in overleg met de regio’s en de andere betrokken partijen. Premier Michel wil zich niet vastpinnen op een deadline. Maar intussen tikt de klok. Enkele maanden uitstel is geen ramp. Veel langer mag het echter niet duren. Anders wordt het onmogelijk om tegen 2025 alternatieve productiecapaciteit klaar te hebben en zullen we nog enkele kerncentrales absoluut nodig hebben. Dat zou Engie/Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, in een geweldig comfortabele onderhandelingspositie plaatsen. En dat willen we toch niet?