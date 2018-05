Staalstrijd

Het echt verontrustende aan de douanetarieven die de VS voortaan op Belgisch staal en aluminium heffen, is dat het nog veel erger kan worden.

Daar gaan we dan. De VS heffen invoertaksen van 25 procent op staal uit België en van 10 procent op aluminium. Voor die laatste sector zijn de VS de belangrijkste exportbestemming buiten de EU, voor staal de tweede. De technologiefederatie Agoria schat dat door de heffingen 250 miljoen euro aan export verdwijnt.

Het is niet die schade die ons de grootste zorgen moet baren, ook al wordt ze geleden om onnozele, onterechte en vermijdbare redenen. De echte zorg is dat nog meer op komst is.

De beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump betekent een breuk in de traditie van internationale samenwerking. Die was gestoeld op de verlichtingsideeën over handelsvrede. Montesquieu noemde het de ‘doux commerce’-theorie, waarbij naties die met elkaar handel drijven, zich voor het invullen van hun behoeften van elkaar afhankelijk maken. Adam Smith zag in handel de triomf van rede boven geweld, en Immanuel Kant een aanmoediging voor landen om vreedzaam samen te werken.

Internationale instellingen die landen helpen samen te werken zijn te belangrijk voor de wereldeconomie om ze zonder gevecht op te geven.

Die verlichting is nu ver te zoeken. Terwijl de VS en de EU twee jaar geleden nog werkten aan het vrijhandelsverdrag TTIP, voert president Trump nu importheffingen in omdat de Europese staalindustrie een bedreiging zou vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid. In het Witte Huis liggen nog meer protectionistische plannen in de schuif. Helemaal waanzinnig is het onderzoek naar heffingen op niet-Amerikaanse auto’s. Volgens sommige studies kunnen die een wagen voor Amerikaanse gezinnen zo duur maken dat alle voordelen van Trumps belastingverlaging verdwijnen.

Nog problematischer is dat de Amerikaanse regering de benoeming van rechters in beroep bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) blijft blokkeren. Daardoor dreigt volgend jaar de internationale rechtspraak over handelsconflicten stil te vallen. De VS, de architect van het naoorlogse multilateralisme dat instellingen als de WHO, de VN, het IMF en de Wereldbank voortbracht, breken nu hun eigen internationale bouwwerk af.

Voor de Europese Unie, die namens België en Vlaanderen het handelsbeleid voert, wacht een moeilijke opdracht. Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström moet vier doelen tegelijk raken.

Ten eerste moet het signaal komen dat we niet over ons laten lopen. De tegensancties die dat moeten bereiken zijn voorbereid. De EU probeert Trump politiek te treffen door heffingen in te voeren op producten die worden gemaakt in Amerikaanse staten waar prominente Republikeinse politici in november herverkozen moeten worden, producten zoals Levi Jeans en bourbon.

Ten tweede mag het signaal dan weer niet zo hard zijn dat de situatie escaleert en een echte handelsoorlog losbarst, die economisch zware schade aanricht.

Ten derde moet de EU waakzaam zijn voor domino-effecten. Chinese overgesubsidieerde staalbedrijven die hun staal niet meer in de VS kwijt kunnen, zullen de Europese markt proberen te overspoelen en gezonde - en niet-gesubsidieerde - Europese bedrijven kapot proberen te maken. Dat moeten we vermijden.