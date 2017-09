Voor alles zijn de Duitse parlementsverkiezingen van zondag een test voor de stabiliteit van het politieke systeem. Kanselier Angela Merkel zal wel winnen. De vraag is tegen welke prijs.

Getekend door het verleden zijn de Duitsers allergisch aan politieke schokken. Alle opiniepeilingen wijzen erop dat de christendemocratische partijen CDU/CSU zondag de winnaars zullen zijn. Dat betekent dat Merkel aan een vierde ambtsperiode kan beginnen. Tot daar lijkt alles heel stabiel.

Maar de grote vraag is hoe de krachtsverhoudingen in het parlement zullen liggen. Hoe ver kalft de huidige coalitiepartner van Merkel, de sociaaldemocratische SPD, verder af? Hoe sterk worden de rechts-populisten van Alternative für Deutschland (AfD)? En kan Merkel de SPD inruilen voor de liberale FDP?

Vast staat dat de versplintering van het politieke landschap in Duitsland doorzet. En voor het eerst in 68 jaar zal een partij (AfD) rechts van de Beierse CSU in de Bondsdag zetelen. De stabiliteit van de Duitse politiek lijkt geen zekerheid meer. De coalitievorming zal kopbrekens veroorzaken. Een herhaling van de ‘grote coalitie’ CDU/CSU en SPD lijkt onwaarschijnlijk. Regeren met Merkel bezorgt de SPD enkel maar verkiezingsnederlagen.

Als er al een coalitie met de liberale FDP kan komen, zal dat geen eenvoudige constructie worden. En voor Europa betekent een dergelijke coalitie meteen het einde van welke hervorming van de Europese Unie dan ook. De Franse president Emmanuel Macron kan het herstel van de Frans-Duitse as dan wel vergeten.

Zondag beslist de Duitse kiezer niet alleen over het lot van Merkel, maar ook over de stabiliteit van Duitsland.

De AfD is de olifant in de kamer. De partij wint de jongste weken duidelijk terrein in de opiniepeilingen. Bovendien bestaat de vrees dat de partij door de peilers onderschat wordt. Het ziet er nu naar uit dat de rechtse populisten de derde partij in de Bondsdag worden. Dat betekent dat bij een grote coalitie van CDU/CSU en SPD de AfD de grootste oppositiepartij wordt en wel degelijk kan wegen op het beleid.

Na de parlementsverkiezingen in Nederland eerder dit jaar was de opluchting groot dat de partij van de rechtse populist Geert Wilders niet de grootste was geworden. De overwinning van Macron op Marine Le Pen bij de Franse presidentsverkiezingen leek te bevestigen dat het populisme de kop was ingedrukt.

Is dat wel zo? In Nederland verlopen de coalitiegesprekken uiterst moeilijk en na zes maanden is er nog steeds geen regering. Dat is een rechtstreeks gevolg van de versplintering van het politieke landschap. In Duitsland kan een zelfde scenario zich voltrekken. Kanselier Merkel wint de verkiezingen maar moet dan op zoek naar een geschikte coalitie. En die gesprekken kunnen erg moeilijk worden. Zondag beslist de Duitse kiezer niet alleen over het lot van Merkel, maar ook over de stabiliteit van het Duitse systeem. Dat laatste is het belangrijkste.