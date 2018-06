Stadspoorten

De meerwaarde van een stad zit in de interactie met haar omgeving. Daarom is het niet verstandig dat ze haar poorten sluit voor buitenstedelingen.

Doe er nog maar een schep mobiliteitsellende bovenop. De socialistische vakbond bij het spoor heeft zijn militanten opgeroepen tot een tweedaagse spoorstaking op vrijdag en zaterdag. Het valt te verwachten dat het treinverkeer danig verstoord zal zijn, ook al probeert de NMBS voor de eerste keer in een minimale dienstverlening te voorzien. De spoorstaking is sympathiek getimed. Ze valt op het moment dat scholieren de laatste dag naar school gaan om hun rapport in ontvangst te nemen, jongeren naar de eerste zomerfestivals trekken en heel wat gezinnen op vakantie vertrekken. Die moeten nu allemaal op zoek naar een ander vervoermiddel om op hun bestemming te geraken.

Het geduld van de treinreizigers werd eerder deze week al op de proef gesteld. Het warme weer veroorzaakte hier en daar problemen op het spoor. Stenengooiende jongeren in Schaarbeek maakten dat het treinverkeer in en rond de hoofdstad dinsdag en woensdag tijdens de avondspits ontregeld werd en er grote vertragingen waren. Daar kan de NMBS weinig aan doen. Maar het bewijst hoe kleine incidenten op het spoorwegnet in ons land grote gevolgen kunnen hebben.

Brussel wordt moeilijk bereikbaar door het tegelijk afsluiten van enkele grote invalswegen.

Op de weg gaat het niet veel beter, zeker niet rond Brussel. Door werken aan het Reyerscomplex is het bijzonder moeilijk om met de auto Brussel vanuit het oosten binnen te rijden. Hetzelfde staat wie uit het westen komt te wachten, door de sluiting van de Leopold II-tunnel in juli en augustus. De enige overblijvende grote invalsweg voor wie vanuit Vlaanderen met de auto Brussel in wil, is de A12 vanuit het noorden. Als hij niet met vakantie is, zal koning Filip de komende weken vanuit het raam van zijn paleis in Laken de auto’s in de file zien staan.

De renovatie van de jarenlang verwaarloosde tunnels in Brussel is hard nodig. De hoogdringendheid van de werken maakt dat er op de timing niet veel speling zit. Maar omdat er op zoveel plaatsen in Brussel tegelijk grote werken bezig zijn, wordt de stad met de auto wel heel moeilijk bereikbaar. De trein of de fiets is in veel gevallen niet echt een alternatief.

De pendelaars zijn de dupe, maar de beleidsmakers in Brussel liggen daar niet echt wakker van. Het wordt tijd, vinden ze, dat een einde wordt gemaakt aan de terreur van koning auto in de hoofdstad. Het drukke autoverkeer en de uitlaatgassen maken de stad onleefbaar. Helemaal ongelijk hebben ze niet. Maar de auto bannen is een verregaande stap. Hij past in de toenemende neiging van de stedeling om zich van de wereld daarbuiten af te sluiten en zich op zichzelf terug te plooien.

Een stad is niet gewoon een plek waar veel mensen samenleven. De meerwaarde zit in de interactie met de ruime regio eromheen. Een stad is de plaats waar handel wordt gevoerd, waar mensen naartoe gaan om te werken of om onderwijs te volgen, waar ze naartoe trekken voor cultuur en ontspanning. Dat veronderstelt dat mensen vlot naar de stad kunnen komen. Zonder een ruime interactie met haar omgeving speelt de stad de meerwaarde kwijt die voor haar een bron van welvaart is en dreigt ze te verpauperen.