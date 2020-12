Stadstol in Belgisch doolhof

Wordt de slimme kilometerheffing een dossier à la de nachtvluchten op Zaventem? Het Brussels project voor een stadstol toont hoe het fiscaal doolhof en de politieke bevoegdheidsversnippering de uitwerking van zo'n idee in de praktijk onwerkbaar maken.

Het was niemand minder dan Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD), de excellentie die nota bene verantwoordelijk is voor de invoering van de zgn. Smartmove-taks, die de afgelopen dagen opperste verwarring zaaide over wie wel stadstol zou betalen en wie niet.

'Smartmove' is de voluntaristische term die de Brusselse regering gebruikt voor het project om vanaf 2022 een stadstol aan de poorten van Brussel te heffen annex een heffing per gereden kilometer. Het principe is vooruitstrevend en is inmiddels ook in enkele andere Europese steden uitgevoerd: verschuif de belasting van het bezit op een wagen naar een belasting op het gebruik van een wagen. In theorie een hoeksteen voor een mobiliteit van de toekomst.

Tot zover de theorie. In de praktijk is het een doodgeboren kind door het Belgische doolhof.

Ten eerste de praktische bezwaren: Brussel spant de kar voor het paard met die stadstol. Als je mensen beboet omdat ze met de wagen naar en in Brussel naar hun werk pendelen, moeten er voldoende haalbare alternatieven zijn. Dat is niet het geval: te weinig performant openbaar vervoer, te weinig randparkings, geen voorstadsnet.

Door het halve werk in vorige staatshervormingen zweeft onze fiscaliteit zeer incoherent tussen verschillende niveaus.

Ten tweede het Belgische doolhof. Die 'smartmove' blijkt zo onvoldragen te zijn dat de minister zelf het noorden kwijt was toen hij zondag op Twitter zei dat de tol niet zou gelden voor leasingwagens. Què? Dat stelde Gatz nadien snel bij als volgt: 'Artikel 4 van de bijzondere financieringswet voorziet dat een gewest de verkeersfiscaliteit t.a.v. leasingbedrijven maar kan wijzigen na een akkoord met de andere gewesten.'

Toch ontsnappen leasingwagens niet zomaar, zoals Gatz eerst stelde. Als Brussel in 2022 zonder akkoord met Vlaanderen en Wallonië de stadstol invoert, kan het die voor leasingwagens alleen niet compenseren door een schrapping van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting. Ook niet voor de Brusselse leasingwagenchauffeurs. En dus dreigt een dubbele factuur voor al wie de (lease)auto nodig heeft om te pendelen naar het werk in Brussel, inclusief de Brusselaars die met een leasingwagen rijden. Een verkapte belasting op arbeid.

Het doet nu al denken aan het dossier van de nachtvluchten op Zaventem. Waar regeringscrisissen over geweest zijn, wat we jarenlang hebben meegesleept in de Belgische politiek en waar vooral niemand beter van is geworden.

Nog voor de stadstol er is, dreigt hij te verzanden in dit fiscaal doolhof. De oorzaak is dat er half werk is gebeurd bij de vorige staatshervormingen en dat onze fiscaliteit zeer onvolledig en incoherent tussen niveaus zweeft. Met dit als resultaat. De stadstol dreigt één langgerekt communautair twistpunt te worden met belangen- en bevoegdheidsconflicten, overlegcomités en parlementen van regio's die elkaar bekampen. Met eindeloos tijd rekken in die procedures.