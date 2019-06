Daar is de vakantie. En daar is ook weer de stakingsdreiging op de luchthaven van Zaventem. Het is een virus dat maar niet bedwongen raakt.

Doordat Lufthansa maandag aankondigde dat Brussels Airlines niet in haar lagekostendochter Eurowings wordt geïntegreerd en op korte termijn geen nieuwe herstructurering wordt opgelegd is de vliegtuigreizigers op Zaventem deze zomer wellicht heel wat stakingsmiserie bespaard. Maar niet getreurd, dan levert een andere partij die wel. De bediendebonden van de bagageafhandelaar Swissport dreigen met acties als de directie geen stevige personeelsbezetting waarborgt in de drukke vakantiemaanden.

‘In januari al hebben we het probleem aangekaart’, zeggen de bonden. Waarom hebben ze toen dan niet gestaakt? Omdat staken op een piekmoment een ferm drukkingsmiddel is. Het doet dan extra pijn. Dat ze de vakantiegangers daardoor extra ellende berokkenen, deert hen niet. Hoe meer, hoe liever. Het versterkt hun hefboom om van de directie toegevingen af te dwingen. Heb je een slag thuis te halen? Voer dan actie in de vakantieperiode.

De kans bestaat dat ook de luchtverkeersleiders van Skeyes dat spelletje gaan spelen. Want hun ongenoegen over de werkomstandigheden dat de voorbije maanden herhaaldelijk tot onderbrekingen van het luchtverkeer leidde, is nog niet weggenomen.

Op de luchthaven van Zaventem circuleert een hardnekkig stakingsvirus dat regelmatig uitbreekt. Wie Brussels Airport als vertrek- of aankomstplek kiest van zijn vlucht, voor vakantie of business, loopt altijd het risico dat hij zijn reisplannen in de war gestuurd ziet door een vakbondsactie. Zijn het niet de bagageafhandelaars of de luchtverkeersleiders, dan misschien wel de douaniers of het veiligheidspersoneel. Er zijn vele radertjes die de luchthaven doen functioneren. Als eentje weigert te draaien, is het prijs.

Waarom wordt in en om Zaventem zo gretig naar het stakingswapen gegrepen? Omdat er weinig redenen zijn dat niet te doen, behalve arbeidsethos of plichtsbesef. Ben je als personeel van een dienst op de luchthaven ergens misnoegd over of heb je een bepaalde eis, leg dan het werk neer. Je riskeert er weinig mee, ook niet op langere termijn. Je zet je job niet op het spel, want in de meeste gevallen sta in je in een sterke machtspositie, omdat je een onmisbare schakel bent in de luchthavenmachinerie. De concurrentie kan haar disciplinerende rol niet spelen. Er is geen tegenmacht die de stakers kan intomen.