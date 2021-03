Ondanks alle rampspoed door corona houden grote bedrijven het economische weefsel overeind. Overleven zullen we, sterker dan corona.

Na één jaar lockdown en beperkingen gaan we dit weekend bijna geruisloos over in een 'korte paaspauze'. Stond het water ons nog niet tot aan de lippen, dan zouden we eens glimlachen om dat voluntarisme dat 'korte paaspauze' uitademt. Na één jaar corona-ellende en 22.816 coronadoden and counting kan niemand nog een korte pijn beloven.

Toch zien we, net wanneer het perspectief op een nabije uitweg uit corona weer stevig de kop is ingedrukt, enkele tekenen dat er leven is na corona. De vaccinatie versnelt. In Europa is er eindelijk goedkeuring voor vaccinproductie in de Halix-fabriek in het Nederlandse Leiden (AstraZeneca) en in het Duitse Marburg (Pfizer/BioNTech). Eindelijk, en rijkelijk laat. De Europese Unie is aan een groot zelfonderzoek toe: over waarom ze zich de kaas van het brood heeft laten eten in de vaccinrace, te naïef was in het opstellen van de contracten en de productie niet snel genoeg mee heeft kunnen opschalen. Maar toch, er is nu een realistisch zicht op beterschap en meer en grotere leveringen.

Het economisch weefsel is niet kapot. Sterker nog, het is een pak robuuster dan de meeste economen aan het begin van deze crisis hadden ingeschat.

Nog hoopvol nieuws? Zeker, de economische pijn van deze nieuwe (bijna-)lockdown kan voor een resem boetieks, zelfstandigen, contactberoepen en handelszaken, die vaak al in een financieel precaire situatie leefden, de klap te veel zijn. De golf aan faillissementen en stopzettingen van vaak kleinere bedrijfjes begint pas. De factuur voor de enorme begrotingstekorten die overheden noodgedwongen maken, volgt nog.

Maar het economisch weefsel is niet kapot. Sterker nog, het is een pak robuuster dan de meeste economen aan het begin van deze crisis hadden ingeschat. De Belgische beursgenoteerde bedrijven hebben tijdens de pandemie relatief goed standgehouden. De nettowinst viel wel terug - zonder AB InBev gemiddeld met een kwart -, maar de economische ketting hield stand. De coronaschok was verteerbaar, buffers werden met behulp van overheden en centrale banken aangewend en bijgevuld en de meeste grote bedrijven kijken relatief optimistisch vooruit.

Te midden van alle corona-ellende is het belangrijk ook naar dat halfvolle glas te kijken in die stroom bedrijfsresultaten. Niet alles is verloren. De aandikkende orderboekjes en de vaccinatie die op kruissnelheid komt, maken zelfs dat de hoop op een krachtig herstel in de rest van dit jaar niet ijdel is.

Misschien dat de stakende vakbonden maandag toch eens aan dat perspectief denken en zich als een schakel in die ketting willen inschakelen.

Natuurlijk is er nog een meervoudig voorbehoud voor we aan die roaring twenties kunnen beginnen. Nieuwe golven van heropflakkerende virusvarianten en lockdowns zijn een horrorscenario. Kortsluitingen in de economische ketting blijven mogelijk: grondstoffenschaarste duikt op, de inflatie kan opflakkeren en een plotse andere schok, zoals een langdurige blokkering van het Suez-kanaal, kan de vlam weer in de pan doen slaan.

Bovendien mogen overheden in het organiseren van de vaccinatie echt niet meer zo blunderen zoals ze het voorbije jaar deden met bijvoorbeeld het crisisbeheer in de rusthuizen in de eerste golf, de fout aangekochte mondmaskers, de incoherentie van de maatregelen of de Europese too little, too late-aanpak.