Sterkhouders

De Bel20 moet worden hertimmerd om er een straffer uithangbord van te maken voor het beste wat de Belgische ondernemingswereld te bieden heeft.

Het is weer die tijd van het jaar, het moment waarop de Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs, herschikt wordt. De carrousel houdt even halt. Voor enkele bedrijven die het afgelopen jaar rondjes hebben meegedraaid is het feest voorbij. Ze moeten hun plaatsje afstaan aan nieuwkomers.

Deze keer moeten de Franse energiegroep Engie en Bpost afstappen. Het technologiebedrijf Barco - opnieuw - en de vastgoedgroep WDP mogen erop. Zij kunnen hun pret niet op. Het lidmaatschap van de Bel20 levert extra prestige op, creëert extra zichtbaarheid in de internationale beleggerswereld en kan de beurskoers een extra opwaarts duwtje geven.

De Bel20-index bestaat uit het kruim van de Belgische beursgenoteerde bedrijven. Dat is althans de bedoeling. Daarom zijn de plaatsjes beperkt en duur. Hij moet het uithangbord zijn van het beste dat het Belgische bedrijfsleven te bieden heeft. Maar is hij dat wel? Daar kan over worden gediscussieerd.

Dwarsdoorsnede

In elk geval biedt de Bel20 een dwarsdoorsnede van hoe het ondernemingslandschap in België eruitziet: een enkele wereldspeler (AB InBev), een handvol gevestigde industriële bedrijven (Solvay, UCB, Umicore), een supermarktketen (Colruyt), een bank (KBC), een verzekeraar (Ageas), een paar buitenlandse groepen met activiteiten in dit land (de Luxemburgse staalgroep Aperam, de Nederlandse financiële dienstengroep ING), een overheidsbedrijf (Proximus), familiale investeringsmaatschappijen (GBL, Ackermans & van Haaren, Sofina) en natuurlijk - dit is tenslotte België - enkele vastgoedvennootschappen (Cofinimmo, WDP). En, om aan de buitenwereld te tonen dat we ook bezig zijn met innovatie, twee biotechbedrijven (Galapagos en ArgenX).

Bloedarmoede

In internationaal perspectief stelt het allemaal niet zoveel voor. Dat buitenlandse groepen een prominent plaatsje krijgen in de Bel20-index bewijst de bloedarmoede die op dat vlak in ons land heerst. Die is het resultaat van de uitverkoop van heel wat Belgische sterbedrijven aan het buitenland. Delhaize, in 2016 overgenomen door het Nederlandse Ahold, is daarvan een voorbeeld. De supermarktketen verdween in maart 2017 uit de Bel20.

In een krampachtige poging om dat te compenseren hebben de beursautoriteiten het indexreglement zo geschreven dat gehypete bedrijven snel kunnen worden opgenomen in de Bel20. Maar in veel gevallen verdwijnen ze er ook rap uit.

Het biotechbedrijf Thrombogenics deed in 2013 zijn entree, maar moest een jaar later alweer ophoepelen. Het verblijf van Ablynx in de Bel20 was nog kortstondiger. Het verlieslatende biotechbedrijf ArgenX kreeg vorig jaar de voorkeur op bedrijven als de chipproducent Melexis en de koekjesbakker Lotus, die al meer hadden bewezen.