Stevige opknapbeurt

Er moet een half mirakel gebeuren om Joe Biden van het presidentschap van de VS weg te houden. Maar er moet een heel mirakel gebeuren om de Amerikaanse democratie weer op de rails te krijgen.

Het eerste mankement aan de Amerikaanse democratie is de kiesprocedure. Het tergend trage verloop van de tellingen maakt duidelijk dat de procedures achterhaald zijn. Dat het tellen achterstand opliep door het massale stemmen per brief, kan nauwelijks een argument zijn. Door de pandemie was het duidelijk dat het stemmen per brief de bovenhand zou nemen.

De procedures verschillen dan nog eens per staat. Dat leidt tot een zeer ongelijkmatig verloop van de tellingen. Zonder meer eenheid in de kiesprocedure, zal iedere verkiezing met grote inzet lastig blijven verlopen. Zelfs zonder fraude oogt dat niet fraai. De kiesprocedure is de hoeksteen van een democratie. Het verloop moet smetteloos zijn.

Het helpt ook niet dat de president Donald Trump al tijdens de verkiezingsnacht het zware kanon bovenhaalde en over fraude sprak. De president bleef dat eindeloos herhalen zonder enige vorm van bewijs. Toen Trump zijn hele litanie nog eens begon af te ratelen tijdens een televisietoespraak, stopten de grote stations met de uitzending ervan. Dat is ongezien.

De twijfel was al gezaaid voor de verkiezingen. Trump waarschuwde zijn aanhang voor manipulatie van de verkiezingen, ver voor de verkiezingsdag zelf. De twijfel die hij daar zaaide, nestelde zich diep bij zijn aanhang.

De vraag is of de betwistingen van de uitslag tot het annuleren van bepaalde uitslagen zal leiden. Dat valt te betwijfelen. Waar geen twijfel over bestaat, is dat in sommige staten opnieuw geteld moet worden, omdat het verschil in stemmen bijzonder klein is. Dat zal een definitieve uitslag vertragen.

Trump zal tot 20 januari het resultaat blijven aanvechten. Rimpelloos wordt de overdracht niet, vriendelijk nog minder.

Biden staat voor een immense opdracht. Om te beginnen moet hij zijn eigen partij bij elkaar houden.

Biden staat voor een immense opdracht. Om te beginnen moet hij zijn eigen partij bij elkaar houden. De Democraten verloren zetels in het Huis van Afgevaardigden. De verliezers wezen naar de linkervleugel van de partij. Een campagne in Florida om de Democraten af te schilderen als socialisten had een enorme impact op de verkiezingen daar. De Cubanen en Venezolanen kozen voor Trump.

Biden stelt zich op als een verzoenende figuur, maar hij zal de linkervleugel en de gematigde vleugel van zijn partij moeten verenigen voordat hij kan streven naar een grotere politieke verzoening.

De politieke stempel die Biden kan drukken hangt af van de vraag of de Democraten de meerderheid in de Senaat kunnen veroveren. Het is een nipte strijd. Uiteindelijk zullen twee verkiezingen in Georgia in januari beslissend zijn. Als Biden de Senaat niet binnenhaalt, is hij in grote mate vleugellam. Toetreden tot een internationaal akkoord, zoals het klimaatakkoord, kan door een Republikeinse meerderheid afgestopt worden.

De Republikeinen zijn gesterkt door het feit dat ze niet weggevaagd zijn door een blauwe golf. Hun oppositie zal hard zijn. De bruggen tussen de Democraten en de Republikeinen zijn al lang opgeblazen. Biden zal een grote bruggenbouwer nodig hebben om de kloof te dichten.

Buiten het Congres is de kloof in de samenleving zo mogelijk nog dieper. Andermaal toonde de verkiezingsuitslag dat het de 'verdeelde' staten van Amerika zijn. Ruwweg staat het electoraat van de Democraten voor een hoger opgeleide, stedelijke elite. Zeker aan de twee kusten van het land. Daarnaast hebben de Democraten een enorme aanhang bij allerlei minderheidsgroepen. De combinatie van die twee maakt dat ze sterk staan in veel stedelijke gebieden.

Trump buitte de verdeeldheid in zijn land uit. Verdelen in de politiek is gemakkelijk in een verdeeld land. Een consensus vinden is dat veel minder.

Het electoraat van Trump is overwegend lager opgeleid, blank en woont in landelijk gebied of in de betere voorsteden. Kortom, een traditionele conservatieve aanhang. Maar bij die aanhang zijn ook de arbeiders beland. Simpelweg zou je kunnen zeggen dat een tegenstelling bestaat tussen een jong en modern Amerika en een oud, conservatief Amerika. Maar dat is wat eenvoudig. Minder eenvoudig is het om de kloof te dichten en het land hedendaagse paden te laten inslaan. Zeker niet als je dat als 78-jarige president moet doen.