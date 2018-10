De grote hinder die de staking bij Aviapartner veroorzaakt op de luchthaven van Zaventem, is geen reden voor overheidsingrijpen.

De staking bij de bagageafhandelaar Aviapartner, die vorige donderdag begon, veroorzaakt veel hinder op Zaventem. Honderden vluchten moesten worden afgelast, duizenden mensen zagen hun reis- of vakantieplannen doorkruist. De actie schaadt het imago van Brussels Airport en, omdat het onze ‘nationale’ luchthaven is, ook dat van België.

Van verschillende kanten komen reacties op de staking. Van Test-Aankoop dat het opneemt voor de getroffen reizigers, van ondernemersorganisaties die jammeren over de economische schade, van de vakbonden die zich solidair verklaren met de stakers. Opvallend echter is het grote stilzwijgen van de politieke beleidsmakers.

Ongewoon

Het gaat hier om een sociaal conflict in het privébedrijf, luidt het. Dat is juist. Maar in andere gevallen laten de politici zich daar niet door tegenhouden. Ze aarzelen niet de toplui van een bank de les te spellen als die een aantal kantoren willen sluiten of om de directie van een multinationaal naar hun kabinet te sommeren als die een herstructurering doorvoert in een filiaal in België.

De terughoudendheid die ze aan de dag leggen in de Aviapartner-kwestie is ongewoon. Zijn ze allemaal met vakantie na de slopende gemeenteraadsverkiezingen? Zijn ze druk bezig met nog over coalities te onderhandelen hier of daar? Of durven ze hun nek niet uitsteken in een netelig dossier, uit vrees ofwel de vakbonden, ofwel de werkgeversorganisaties over zich heen te krijgen?

Erkenning

Het zijn zwakke excuses. Aviapartner is inderdaad een privébedrijf. Maar het opereert wel in een door de overheid gereglementeerd kader. Bagageafhandelaars hebben een erkenning nodig van de federale overheid. Om op Zaventem te mogen opereren hebben ze een vergunning verkregen van Brussels Airport, een vennootschap waarin de federale regering een belang heeft van 25 procent. De politieke wereld heeft dus wel degelijk een aantal hefbomen waarmee ze druk kan uitoefenen.

De luchthavenactiviteiten zijn een commerciële business geworden. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen.

Rechtstreeks ingrijpen kan ze niet. De luchthaven van Zaventem is een belangrijke mobiliteitsdraaischijf in ons land. Maar ze is geen openbare dienst (meer). Aviaparter is een privéonderneming die op contractuele basis diensten levert aan privéluchtvaartmaatschappijen op een luchthaven die een commercieel bedrijf is. Dat is het model waarvoor gekozen is.

Duopolie

Het biedt een aantal voordelen. De concurrentie speelt en die waarborgt in principe een correcte dienstverlening tegen aanvaardbare prijzen. Maar het model heeft ook nadelen. Hoe meer partijen betrokken worden bij de luchthavenactiviteiten, hoe groter de kans dat de hele winkel stilvalt als er een probleem is in een van de schakels van de ketting.

De politieke wereld kan en moet dit niet oplossen. De verschillende stakeholders op de luchthaven moeten het zelf uitzoeken. De luchtvaartmaatschappijen die klant zijn bij Aviapartner en Brussels Airport moeten druk uitoefenen op de directie van de bagageafhandelaar om zich niet te stug op te stellen en naar een compromis te streven. Ze hebben daarvoor een stok achter de deur. Ook op de vakbonden moet druk worden uitgeoefend opdat die zich niet te onredelijk opstellen.