‘Hou de digitale elektriciteitsmeter buiten!’ De ontsnappingsroute die de Vlaamse regering de eigenaars van zonnepanelen biedt, staat haaks op haar digitale ambitie en op de klimaattransitie.

De Vlaamse regering heeft een nieuwe truc gevonden om de eigenaars van zonnepanelen te sussen. Die voelden zich terecht bekocht door de beslissing - na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof - dat ze geen recht hebben op een uitzonderingsregime - hen beloofd door de vorige Vlaamse regering - als hun analoge terugdraaiende elektriciteitsmeter vervangen wordt door een digitale meter. Dat zou in veel gevallen de elektriciteitsfactuur van de zonnepanelenbezitters met een paar honderd euro naar omhoog jagen.

De truc bestaat erin dat wie zonnepanelen heeft, tot 2025 de installatie van de digitale meter mag weigeren. Hij kan daardoor nog vijf jaar de financiële voordelen van de terugdraaiende analoge meter plukken. Als het vijf zonnige jaren worden, valt daar een aardige zaak mee te doen.

De truc biedt de Vlaamse regering het voordeel dat ze het geld voor een alternatieve compensatieregeling, geschat op een half miljard euro, voorlopig voor het grootste deel op zak kan houden. En de compensatie die na 2025 nog moet worden betaald, zal sowieso een ferm stuk lager liggen. De rekening wordt intussen nog enkele jaren bij alle Vlaamse elektriciteitsgebruikers gelegd. Want aan het voordeel van de terugdraaiende analoge teller voor de ene, hangt een prijskaartje voor de andere.

Meten is weten. Maar in dit geval wil de Vlaamse overheid liever niet weten. Om een aantal kiezers - dat zijn de zonnepanelenbezitters uiteraard ook - niet voor het hoofd te stoten, mogen die njet zeggen tegen de digitale meter.

Stop de technologie! Laat de digitale meter niet binnen in je huis! Het is een maatregel die niet te verzoenen is met ambitie van de Vlaamse regering, uitgesproken in de jongste Septemberverklaring, om Vlaanderen digitaal te transformeren. ‘Vlaanderen moet op dat terrein in de spits lopen’, klonk het toen. Maar de regering-Jambon gaat nu zelf op de rem staan, en niet om een goede reden.

De digitale meter is de sleutel tot een efficiënter en zuiniger elektriciteitsgebruik.

De invoering van de digitale elektriciteitsmeter is een cruciale stap in de creatie van slimme netwerken die een belangrijke rol te spelen hebben in een klimaatvriendelijker elektriciteitssysteem. De digitale meter is de sleutel tot een efficiënter en zuiniger elektriciteitsgebruik, en dus belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering. Door een belangrijke groep gebruikers vrij te stellen van de digitale meter, en daardoor de mogelijkheden niet te benutten die de digitale meter biedt, geeft de Vlaamse overheid een fout signaal.

Het is, eens te meer, tekenend voor het onsamenhangende energiebeleid van ons land. Het symboliseert het onvermogen een langetermijnvisie consequent uit te voeren.