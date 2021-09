Bloedarmoede, en dat terwijl in Amsterdam de ene na de andere knaller uit de nieuwe economie naar de beurs trok. Als Azelis het goed doet, kan het een boost betekenen. Een kwaliteitsinjectie die andere bedrijven enthousiasmeert. Het mooie aan de beurs is nog altijd dat ze, als ze goed werkt, de brug slaat tussen ondernemers met een goed idee en mensen met een ondernemende spirit en wat spaargeld. Centen die vandaag op een rekening aan waarde inboeten.

Maar bij de sprong van Azelis past ook een kanttekening. Grote, professionele beleggers - kleine konden niet intekenen - liepen de voorbije dagen dermate storm voor de doorverkoper van chemicaliën dat die straks tegen een fenomenale waardering van meer dan 6 miljard euro op het koersenbord belandt. Voor een bedrijf dat afgelopen jaar 71 miljoen euro nettowinst boekte, is dat bijzonder veel. Zelfs al zit het dan in een niche met mooie groeivooruitzichten.

In het verkooppraatje dat bij zo'n beursgang past, wordt steevast verwezen naar concurrenten die nog duurder noteren. Daarmee genoegen nemen is als tevreden zijn op café met een pint van 8 euro, omdat alle andere drank op de kaart 10 euro kost.

Het is in die gekke, gedopeerde wereld, waarin geen alternatief is voor dure beleggingen, dat Azelis onder veel enthousiasme naar de beurs trekt. Vele kleine beleggers vloekten de voorbije dagen omdat ze niet konden intekenen op een beursgang die voorbehouden was voor professionals. Maar dat biedt hen net tijd om dubbel en dik hun huiswerk te maken. En te controleren of die vis niet enkel groot is, maar ook de moeite om aan de haak te slaan.