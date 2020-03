Stresstest

Het goede nieuws aan deze week is dat de weerbaarheid tegen de coronaschok werd opgebouwd. Het slechte is dat het zwaarste deel van de schok nog komt.

We belanden in rotvaart in een ongeziene wereld. Vrijdag ging New York City in lockdown, werden in ons land grenscontroles op 'niet-essentiële verplaatsingen' uitgevoerd en maakt België zich op om 1 miljoen werknemers in technische werkloosheid te plaatsen.

Zo goed en zo kwaad als het kan, is ons land in een goede week tijd overgeschakeld op een LAT-economie. Living apart together: waar het vroeger op een relatie sloeg, slaat het dezer dagen op het kantoorleven, waarbij bedrijven zo goed en zo kwaad het kan virtueel in contact blijven met hun medewerkers, leveranciers en klanten. Het toont hoe in de online wereld weerbaarheid wordt gevonden voor een klap die de fysieke wereld lamlegt.

Het goede nieuws aan de voorbije week is dat de weerbaarheid tegen deze crisis op veel fronten is opgevoerd. Op medisch vlak is de aanvoer van mondmaskers weer op gang gekomen. Ze worden nu zelfs gemaakt door gevangenen, mensen thuis en producenten van wielerkleding.

Drankproducenten en makers van schoonheidsproducten zijn overgeschakeld op het maken van ontsmettende alcoholgel. De drastische quarantaine lijkt bovendien te werken. In China is de epidemie voorlopig gaan liggen. In eigen land zegt het crisiscentrum dat de ziekenhuizen klaarstaan en nog altijd over voldoende capaciteit beschikken.

Ook tegen de economische schok is de verdediging opgetrokken. De Europese Centrale Bank heeft zich herpakt met een bazooka van 750 miljard euro en kreeg donderdag en vrijdag de financiële markten stabiel. Als signaal van een pril herstellend vertrouwen in de toekomst is dat belangrijk.

In eigen land is er sinds deze week minstens weer een regering die de bevoegdheid heeft de coronacrisis aan te pakken en staat 8 tot 10 miljard euro klaar om de bedrijfswereld daardoor te helpen. Een tweede brug over de crisisperiode, bankleningen en -garanties zijn in dat cijfer nog niet inbegrepen.

Het slechte nieuws is dat al die voorbereidingen nodig zijn en wellicht niet volstaan. Medisch gezien zit ons land volgens het crisiscentrum nog in de stijgende fase van de pandemie en zal het dus eerst erger worden voor het beter wordt. Die analyse geldt ook in de economische zin. Uit cijfers van bedrijfsdata-expert Graydon blijkt dat na twee maanden omzetverlies in ons land een kwart van de bedrijven in nood verkeert. Het toont hoe zwaar de abrupte stilstand van het economisch leven erin hakt.

De komende weken worden een immense stresstest. Voor de ziekenhuizen. Voor de bedrijven en voor de banken die hen er mee moeten door helpen. Voor het leiderschap van de Europese Centrale Bank en onze regeringen. Zelfs voor de Europese interne markt, waar het sluiten van grenzen tot nog grotere bevoorradingsproblemen dreigt te leiden. En voor iedereen die tevergeefs dacht dat begin april het normale leven zou hervatten.