De onverwachte pakjespiek is een stresstest voor Bpost. Eén waarin het overheidsbedrijf jammerlijk faalt.

Omdat de brievenpost gestaag vermindert, zet het Belgische postbedrijf al een poos sterk in op het bezorgen van pakjes. Het is een business met meer groeiperspectieven, ook door de opmars van e-commerce.

Maar nu de e-commerce piekt door de coronacrisis en de verplichte sluiting van de niet-essentiële winkels, laat Bpost ferme steken vallen. Het bedrijf is niet voorbereid op de grote toestroom van pakjes, het kan die maar moeilijk verwerken. Daarom besliste Bpost om niet langer alle pakjes aan huis te leveren, maar ze de deponeren op afhaalpunten waar de bestemmelingen ze daar dan moeten komen halen.

Het maakte een storm van protest los. Van mensen die een product online kochten maar nu zelf op zoek moeten naar hun pakje. Van de bedrijven die voor de leveringen van online bestelde goederen rekenden op de service van Bpost. En uit politieke hoek ook, want Bpost is een overheidsbedrijf. Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) dringt erop aan dat Bpost maatregelen neemt om alle pakjes toch aan huis te bezorgen.

Voor een bedrijf dat in België de marktleider wil zijn inzake pakjesbezorging, maakt Bpost dezer dagen een slechte beurt. Het toont zich geen betrouwbare partij voor de online-handelaars die Bpost kozen als logistieke partner. Het kan hen doen twijfelen om verder met Bpost in zee te gaan. Voor de commerciële reputatie van Bpost is dit een kwalijke zaak.