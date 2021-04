Strijd om erfenis Merkel

Zowel Armin Laschet (CDU) als Markus Söder (CSU) heeft zich bij de Duitse christendemocraten kandidaat gesteld om Angela Merkel als kanselier op te volgen. Het wordt een bitse strijd.

Het is nu officieel: twee christendemocraten stellen zich kandidaat om de Duitse kanselier Angela Merkel op te volgen. De kwestie vormt een splijtzwam in de partij van Merkel, die al lijdt onder de groeiende publieke onvrede over hoe Duitsland de pandemie heeft aangepakt.

Laschet is minister-president van Noord-Rijnland-Westfalen, de volkrijkste deelstaat. Söder leidt Beieren, de thuisbasis van de CSU. Laschet haalde het begin dit jaar bij de voorzittersverkiezingen bij de CDU nipt van Friedrich Merz. Hij staat bekend als een Merkel-getrouwe en houdt vast aan de centrumlijn die de huidige kanselier volgde. Söder is populistischer maar ook een erg wendbare politicus. Het nadeel is dat een CSU'er het nog nooit tot Duits kanselier heeft geschopt.

Zondag kondigden beide kandidaten gezamenlijk hun kandidatuur aan in Berlijn. Merkel gaf tijdens een voorafgaande vergadering indirecte steun aan Laschet. Of dat voldoende is, moet nog blijken. Binnen de CDU zijn er ook afgevaardigden die liever Söder als kandidaat hebben.

De coronapandemie eist een hoofdrol op in deze strijd. Söder is, samen met Merkel, steeds de man geweest die voor een krachtige aanpak ging. Laschet, ook onder druk van zijn liberale coalitiegenoten in zijn deelstaat, schipperde veel meer en stond vaak een lossere aanpak voor.

De pandemie weegt niet alleen op de gezondheidszorg, maar ook op de politiek van de grootste economie van de eurozone.

Beide mannen sloten wel de rangen toen de christendemocraten vrijdag een wetsontwerp op tafel legden waarbij de bondsregering, in duidelijk omschreven omstandigheden en voor beperkte tijd, maatregelen kan nemen voor het hele land. Voor gezondheidszaken zijn de deelstaten in principe zelf verantwoordelijk. Met die wet wil Merkel een korte maar harde lockdown in Duitsland omdat de cijfers weer snel de verkeerde kant uit gaan.

Dat is niet het enige. Er is in Duitsland eveneens veel kritiek op het trage vaccinatieritme. Bovendien kwam zowel de CDU als de CSU in opspraak omdat enkele partijleden royale commissies opstreken bij de verkoop van medisch materieel voor de bestrijding van de pandemie.

Voor de CDU van Merkel zijn de peilingen een grote ramp: de partij scoort nu tussen 26 en 28,5 procent. Dat is bijna tien procentpunt minder dan in februari en vergeleken met de 40 procent van vorig jaar is de neergang erg groot.

Een bijkomend probleem is dat Laschet niet goed ligt in de peilingen. Hij zou zowel achter liggen op de sociaaldemocratische kandidaat Olaf Scholz als de Groene kandidaat-kanselier. Söder laat beide tegenstanders wel achter zich. Uiteindelijk beslist de top van beide centrumrechtse partijen wie de kandidaat wordt.