Stroomopwaarts

Dat het Belgische Collibra tegen een stroom van slecht nieuws in vaart, zegt iets over het belang van data in de strijd tegen de coronacrisis.

Het is fascinerend om te zien hoe het Belgische databedrijf Collibra donderdag met goed nieuws kon uitpakken tegen een historische stroom van slecht nieuws in.

Donderdag werd duidelijk dat we de grootste economische krimp beleven sinds 1908, de twee wereldoorlogen niet meegerekend. Nog donderdag werd duidelijk dat de groep Amerikanen die in één week hun job kwijt zijn, groter is dan de bevolking van Chicago.

Tegen die achtergrond meldde Collibra dat het een kapitaaldeal heeft bezegeld met een investeerder die het bedrijf op 2,3 miljard dollar waardeert.

Collibra is een eenhoorn, een van die zeldzaam krachtige magische wezens die economen herdefiniëren als een bedrijf dat nog voor het naar de beurs gaat meer dan 1 miljard dollar waard is.

Collibra, dat in 2008 het licht zag aan de Vrije Universiteit Brussel en daarna meteen de vleugels uitsloeg in de Verenigde Staten, rondde die kaap in januari vorig jaar.

Nu heeft het al de slagkracht van twee eenhoorns. Het is twee keer zoveel waard als Bekaert, een van de belangrijkste Vlaamse industriebedrijven.

Het nieuws is een verademing in een tijdperk waarin we dreigen te verdrinken in rampspoed. Voorbeelden van succes doen ertoe, meer dan ooit. De Belgen achter Collibra tonen dat het nog altijd kan. Het is een broodnodig antidotum voor doemdenken.

Misschien kwam er wat geluk bij kijken en zou de kapitaalronde nu overdoen moeilijker lopen dan in januari, maar wie nooit probeert, heeft nooit geluk.

De Belgen achter Collibra tonen dat het nog altijd kan. Het is een broodnodig antidotum voor doemdenken.

Ook op een ander punt is dit een tegengif in moeilijke tijden. Als iets de wereld in de strijd tegen het coronavirus vooruithelpt, is het data, de ruwe grondstof die Collibra zijn klanten helpt te beheren.

Via data zal alle expertise en voortschrijdend inzicht in de zoektocht naar een vaccin worden bijeengelegd. Via data zal de beste manier om de verspreiding te vertragen worden verfijnd. En via data slagen heel wat bedrijven erin niet helemaal stil te vallen.

Het succes van Collibra past in een breder verhaal over onze wereld tijdens en na corona. Die draait meer dan ooit op videoconfererende thuiswerkers, aan de voordeur geleverde e-commerce, gemeenschappelijke werkdocumenten en gedeelde databestanden.

Deze crisis eist slachtoffers, maar versnelt ook de geschiedenis. Een van die versnellingen in ons economisch weefsel wordt zonder twijfel de manier waarop we aan een nog digitalere wereld bouwen: fysiek geïsoleerd als het moet maar virtueel verbonden, bouwend op data en computerkracht.