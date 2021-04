Subsidies maken het speelveld voor bedrijven ongelijk. Daarom wordt er beter komaf mee gemaakt.

België is een fiscale hel. Maar tegelijk een subsidieparadijs, om het leed te verzachten. Vlaanderen doet aardig zijn best om dat subsidieparadijs mee vorm te geven. In 2020 legde de Vlaamse regering 400 miljoen euro op tafel voor de bedrijven om hun innovatie-inspanningen te steunen of hen te helpen in een transformatieproces.

Vlaanderen beschikt over weinig hefbomen om een industrieel beleid te voeren. De fiscale instrumenten zijn overwegend in de handen van de federale overheid. Vlaanderen is vooral aangewezen op subsidies om het zetje in de gewenste richting te geven.

Politici houden van het subsidie-instrument. Het geeft hen meer zeggenschap, en dus meer macht. Bedrijven die braaf zijn, krijgen lekkers. En zijn misschien tot een wederdienst bereid, in een of andere vorm.

Het risico bestaat dat de subsidies niet helemaal volgens objectieve criteria worden verdeeld. Er is gevaar voor willekeur. En sommige bedrijven vinden gemakkelijker de weg naar de subsidiepotten dan andere. Het gros van de innovatiesteun gaat naar vijfentwintig vooral grote bedrijven.

Helemaal abnormaal is dat niet. De grote bedrijven investeren in het algemeen meer in onderzoek en ontwikkeling. De kans dat het overheidsgeld rendeert, is daar het grootst. Het creëert spill-overeffecten waar kleinere bedrijven van profiteren. Toch wringt het dat het mattheuseffect speelt: wie veel heeft, krijgt nog meer en wie weinig heeft, ontvangt niets.

Ook op de transformatiesteun is er kritiek, omdat die vaak terechtkomt bij rendabele bedrijven die hun veranderingstraject best uit eigen zak kunnen betalen.

Subsidies maken het speelveld voor bedrijven ongelijk. Daarom wordt er beter komaf mee gemaakt. Verminder tegelijk de belastingen voor bedrijven. De grote meerderheid van de Vlaamse ondernemingswereld zal daar zeker akkoord mee gaan. Doen dus?

Subsidies zijn een troef die ingezet kan worden om buitenlandse investeringen aan te trekken.

Zo eenvoudig is het echter niet. De politieke beleidsmakers geven het subsidie-instrument niet graag af. En de complexe bevoegdheidsverdeling tussen de overheden in dit land maakt dat wie aan de subsidietouwtjes trekt niet dezelfde is als wie de fiscale hefbomen hanteert.

Bovendien zijn subsidies een troef die ingezet kan worden om buitenlandse investeringen aan te trekken. Een troef die belangrijker wordt als concurreren met een aantrekkelijke vennootschapsbelasting niet meer mag. Het is bovendien niet dom om vooral onderzoek & ontwikkeling met subsidies aan te moedigen. Want als bedrijven hier hun onderzoek uitbouwen, helpt dat om ze in deze regio te verankeren.

Het ziet er dus niet naar uit dat de subsidiekraan snel wordt dichtgedraaid. Maar een grondige bezinning over het subsidiebeleid dringt zich wel op. Worden de middelen objectief verdeeld? Zijn de subsidiecriteria duidelijk afgelijnd en streng? Is er voldoende controle op wat de ontvangers ermee doen?